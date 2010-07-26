211 هزار هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی سند دار شد

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: این در حالیست که براساس برنامه باید در این مدت 110 هزار هکتار از اراضی ملی استان سند دار می شد.

وی در خصوص بیابان زدایی استان تصریح کرد: 825 میلیون ریال اعتبار از محل استانی برای طرحهای نظیر حفاظت قرق،‌ تولید 32 هزار اصله نهال بیابانی،‌ مراقبت و آبیاری از 230 هکتارو نهال کاری به میزان 100 هکتار هزینه شده است.



وی گفت: 800 میلیون ریال اعتبار نیز از محل منابع ملی به طرحهای جامع مقابله با بیابان زدایی مصوب شده که تا کنون با تخصیص 38 درصد از این میزان اعتبار، بیش از 65 درصد از طرحها اجرا شده است.



وی تهیه واجرای طرح مدیریت جنگل دست کاشت در هزار هکتار، تهیه و اجرای طرح اجرایی مدیریت جنگل دست کاشت بیابانی در سطح پنج هزار هکتار، نهال کاری به میزان 90 هکتار وساخت بادشکن در سطح 20 کیلومتر را از جمله طرحهای جامع مقابله با بیابانزدایی عنوان کرد.



صابری گفت: در همین راستا 44 هکتار از اراضی استان خراسان شمالی جنگل کاری شده است.



وی کونه های کشت شده در عرصه هاو رویشگاه های جنگلی این استان را از بومی نظیر نظیر زبان گنجشک، اقاقیا، افرا، ارس، داغداغان وبلوط عنوان کرد.



مدیر کل منابع طبیعی استان خراسان شمالی افزود: طرح ساخت و توسعه و نگهداری بوستانهای جنگلی با 364 هکتار و مراقبت و نگهداری از جنگل کاری سنوات گذشته به میزان 315 هکتار از دیگر اقدامات این اداره کل در بخش جنگل است.