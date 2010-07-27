به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، والت گریزر رئیس سازمان همکاری ملی دینی برای محیط زیست گفت: این یکی از لحظات کمیابی است که به واقع میتوان توجه مردم را به اینکه چه اتفاقی برای مخلوقات خداوند رخ میدهد جلب کرد.
فعالان این جنبش که اغلب به عنوان دین سبز یا الهیات حامی محیط زیست شناخته میشوند از وبلاگها و نشستهای خبری برای گسترش پیام خود استفاده میکنند. برخی از فعالان این جنبش از خلیج مکزیک دیدار کرده، به بررسی وسعت نشست نفتی پرداخته و در کنار ماهیگیران بیکار و دیگر قربانیان این فاجعه دعا کردند.
پیروان ادیان در مناطق ساحلی که از این فاجعه صدمه دیدهاند در انتظار تبعات این لکه نفتی بوده و از خود میپرسند که آیا این فاجعه تبعات مثبتی هم در بردارد یا خیر.
ادی پینتر کشیش کلیسای باپتیست باراتاریا در دهکده لافیت در نیواورلئان در مراسم نیایشی روز یکشنبه به جماعت حاضر در کلیسا گفت: یک بعد مثبت از این فاجعه ممکن است احیای تعهد دولتی برای مرمت این منطقه و باطلاقهای ساحلی باشد.
جیم بال از شبکه زیست محیطی انجیلی که اخیراً به لوئیزیانا سفر کرده گفت: فکر نمیکنم متأثرکنندهتر از مشاهده صحنه نفت در آب، پرندگان آغشته به نفت و تبدیل شدن رنگ سبز باطلاق به قهوهای براق وجود داشته باشد.
قرار است یک هیئت دینی دینی برای نیایش بین دینی به نیواورلئان سفر کند. جیم والیس از گروه مسیحیان پیشرو و خاخام دیوید ساپرستین از مرکز اقدام دینی یهودیان هر دو عضو شورای همکاریهای دینی اوباما هستند. این سفر از سوی گروهی با عنوان "سیئرا کلوپ" برنامهریزی شده که پیرو سخنرانی کارل پاپ رئیس این گروه در سال 1997 مبنی بر ضرورت تقویت روابط گروههای حامی محیط زیست و ادیان سازمان یافته ارتباط خود را با گروههای دینی تقویت کردهاند.
لیندزی موسلی نماینده این گروه در واشنگتن اظهار داشت: افراد مختلف اعتبار مختلفی در بخشهای جامعه دارند. نشت نفت در غایت خود به موضوع ارزشها باز میگردد، ارزشهایی که برای بسیاری از مردم ریشه در باورهای دینی دارند.
سازمانهایی چون شورای جهانی کلیساها و کنفرانس اسقفهای کاتولیک امریکا بیانیههایی در این رابطه صادر کردهاند و برخی نیایشها، آداب دینی و بخشهایی از کتاب های مقدس را با محتوای حفظ محیط زیست برای استفاده در مراسم نیایشی جمعی ارائه کردهاند.
از ماه آوریل که نشت نفتی صورت گرفت، اقدامات بسیاری برای آگاهی مردم از سوی گروههای الهیاتی محافظهکار چون شبکه انجیلی زیست محیطی صورت گرفت. این گروه پیشتر ستادی را با عنوان " اگر مسیح بود از چه خودرویی استفاده میکرد" را راهاندازی کرده بود که استفاده از وسایل نقلیه را که نظر سوختی کارآمدتر هستند ترویج میکرد.
انجمن باپتیستهای جنوبی در بیانیه این ماه خود اعلام کرد که مالکیت بشریت بر مخلوقات که از سوی خداوند اعطا شده محدود است، از این رو ما خواستار اعمال سیاستهایی درباره مصرف انرژی براساس احتیاط، حفظ منابع طبیعی، مسئولیت پذیری و امنیت هستیم. اهمیت به مخلوقات خداوند بسط عشق به همسایه چون خود است.
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