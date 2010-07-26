به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در نشست آتی انجمن عکاسان نگاه، محمد خادمیان که در پی استعفای جواد پورسعید مدیر سابق انجمن، از سوی هیات مدیره انجمن به سمت مدیر عاملی منصوب شده است، به طور رسمی به اعضا معرفی می شود.

همچنین با اهدای لوح سپاس از تلاش های جواد پورسعید مدیر سابق این انجمن در طول عهده داری مسوولیتش قدردانی می‌شود.محمد خادمیان کارشناس عکاسی است و هم اکنون مدیریت آموزش خانه عکاسان ایران را نیز برعهده دارد.

پیش از برگزاری مراسم معارفه و تودیع مدیر جدید و پیشین این انجمن، جواد پورسعید کارشناس عکاسی و عضو هیات مدیره انجمن عکاسان نگاه درباره عناصر بصری تشکیل دهنده عکس برای اعضای انجمن سخنرانی می کند.

نشست انجمن عکاسان نگاه چهارشنبه هر هفته ساعت 16 در سالن استاد هادی شفاییه حوزه هنری برگزار می شود.





