تصویربرداری "ایل" ادامه دارد

سعید داخ بازیگر این اپیزود به خبرنگار مهر گفت: مدتی است بازی در اپیزود "ایل" از مجموعه تلویزیونی"درخت معرفت" به کارگردانی سپهر محمدی را آغاز کردهام. تصویربرداری بخش های مربوط به شهر سمیرم به پایان رسیده است و تا چند روز آینده سکانسهای باقی مانده در اطراف ورامین تصویربرداری میشود.
وی افزود: در این فیلم در نقش سرمد که خان یک ایل قشقایی است بازی میکنم که برای انتقام از قاتل برادرش که 20 سال پیش کشته شده به دنبال شخصی به نام عارف میگردد. در این اپیزود با فریده دریامج، مرجان گودرزی و صادق توکلی همکاری میکنم.
وی ادامه داد: سه فیلم تلویزیونی نود دقیقه" به کارگردانی محسن وسفی، "اشلو" به کارگردانی صادق پروینآشتیانی و "برگ وباد" به کارگردانی ایلیا منفردزاده را آماده پخش دارم.
مجموعه "درخت معرفت" در 26 اپیزود به سفارش شبکه الکوثر با موضوع عرفان، اخلاق و دین تهیه میشود.
نظر شما