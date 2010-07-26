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۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

در سه روز کاری؛

طرحهای پیشنهادی سمنان برای دور سوم سفر هیئت دولت بررسی شد

سمنان - خبرگزاری مهر: طرحها و پیشنهادهای دستگاه های اجرایی استان سمنان برای تصویب در دور سوم سفر هیئت دولت به استان سمنان در نشستی با حضور استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این طرح های در مدت سه روز کاری و بیش از 30 ساعت با حضور استاندار سمنان، معاونین استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی بررسی شد.

استاندار سمنان ظهر دوشنبه در نشست پایانی بررسی طرحهای پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان سمنان خواستار جمع بندی و ارائه طرح های بزرگ در سطح ملی دستگاه ها استان جهت تصویب در سفر هیئت دولت شد.

عباس رهی با اشاره به پتانسیل های موجود و توانمندی های استان گفت: مدیران با دقت نظر و اهتمام بیشتر و کار کارشناسی و توجه به شاخصهای کلی برنامه‌ها و طرحهای مربوطه را برای دور سوم سفر هیئت دولت در اسرع وقت ارائه کنند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش بیشتری برای اجرای مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت داشته باشند و باید موانع و مشکلات عملی کردن مصوبات دولت را در استان سمنان حل کنیم.

در این نشستها مدیران 76 دستگاه و سازمان و اداره کل استان سمنان طرح های خود را برای دور سوم سفر ارائه کردند. 

کد مطلب 1123569

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