طرحهای پیشنهادی سمنان برای دور سوم سفر هیئت دولت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این طرح های در مدت سه روز کاری و بیش از 30 ساعت با حضور استاندار سمنان، معاونین استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاه های اجرایی بررسی شد.

استاندار سمنان ظهر دوشنبه در نشست پایانی بررسی طرحهای پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان سمنان خواستار جمع بندی و ارائه طرح های بزرگ در سطح ملی دستگاه ها استان جهت تصویب در سفر هیئت دولت شد.

عباس رهی با اشاره به پتانسیل های موجود و توانمندی های استان گفت: مدیران با دقت نظر و اهتمام بیشتر و کار کارشناسی و توجه به شاخصهای کلی برنامه‌ها و طرحهای مربوطه را برای دور سوم سفر هیئت دولت در اسرع وقت ارائه کنند.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تلاش بیشتری برای اجرای مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت داشته باشند و باید موانع و مشکلات عملی کردن مصوبات دولت را در استان سمنان حل کنیم.

در این نشستها مدیران 76 دستگاه و سازمان و اداره کل استان سمنان طرح های خود را برای دور سوم سفر ارائه کردند.