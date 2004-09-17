وزارت راه 500 ميليارد ريال بدهي خود به سازمان بنادر را نمي دهد

يك مقام آگاه در سازمان بنادر و كشتيراني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در تشريح اختصاص وام فوق گفت: وزارت راه و ترابري درسال هاي 81 و 82 حدود 500 ميليارد ريال از محل اعتبارات سازمان بنادر و كشتيراني تحت عنوان وام برداشت كرد.

وي افزود: براساس قانون بودجه و آيين نامه اجراي آن، اختصاص وام فوق از محل اعتبارات سازمان بنادر و كشتيراني براي پروژه هاي عمراني وزارت راه و ترابري، غيرقانوني و بدون توجيه بوده است.

وي تاكيد كرد: در ابتدا حدود 100 ميليارد ريال از وام مذكور در اختيار معاونت ساخت و توسعه راهها قرارگرفت ولي پس ازآنكه سازمان مديريت و برنامه ريزي اعتبار فوق را به وزارت راه تخصيص داد، معاونت عمراني اين وزارتخانه 100 ميليارد ريال وام مذكور را مسترد نمود.

اين مقام آگاه در سازمان بنادر و كشتيراني با تاكيد بر اين كه تاكنون از سيستم ذيحسابي طرح هاي عمراني وزارت راه هيچ مبلغي از 500 ميليارد ريال وام فوق به حساب سازمان بنادر واريز نشده است، تصريح كرد: هنوزدر نحوه هزينه كردن وام فوق دراين وزارت خانه وعلت عدم بازگرداندن 500 ميليارد ريال وام فوق به اين سازمان ابهام وجود دارد.