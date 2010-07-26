سازمان ملی جوانان در مسیر تغییر نگرش جامعه به این قشر گام بر می ‌دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین پارساییان صبح امروز در نشستی با اعضای شورای شهر یزد، شهردار و مسئولان هلا‌ل ‌احمر استان یزد، به تشریح برنامه ‌های واحدهای مختلف سازمان جوانان استان یزد پرداخت.

وی با اشاره به تدوین سند توسعه فرابخشی امور جوانان اظهار داشت: سازمان جوانان با تدوین این سند در چشم ‌انداز 20 ساله کشور تلاش می‌کند در مسیر همسویی و هماهنگی با سیاستهای کلان نظام و تغییر نگرش جامعه به جوانان گام بردارد.

پارساییان افزود: این تغییر نگرش و همسویی باید با در نظر گرفتن نیازهای اساسی و امکانات و محدودیتهای ملی و منطقه ‌ای، زمینه توانمندسازی و ارتقا همه جانبه آنها را فراهم کرده و از این طریق گامی اساسی در زمینه تحیقق اهداف چشم‌ انداز 20ساله کشور بردارد.

وی با تاکید بر اینکه استان یزد به عنوان دومین استان در کشور، شبکه فعالان ازدواج را افتتاح کرده است، خاطرنشان کرد: مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده، خدمات روانپزشکی، مشاوره ژنتیک و پزشکی و تسهیلات کانون پیوند مهر از مهمترین فعالیتهای شبکه فعالان ازدواج (شفا) استان یزد است.

پارساییان با اشاره به ویژه برنامه‌ های هفته جوان عنوان کرد: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر ساله سالروز میلاد حضرت علی ‌اکبر (ع) با عنوان روز جوان نامگذاری شده و بنابر ارسال آیین ‌نامه کشوری، همه استانها موظف هستند برنامه‌ هایی را در روز جوان و هفته جوان برگزار کنند.

شهردار یزد نیز در این جلسه با تقدیر از فعالیتهای سازمان جوانان استان یزد در زمینه تنظیم و تهیه سند توسعه فرابخشی، حمایت خود را به منظور تهیه اطلس اوقات فراغت برای پیشبرد فعالیتهای اوقات فراغت اعلام کرد.

سیدعلی‌ اکبر میروکیلی، عمقی و عملیاتی شدن سند توسعه فرابخشی امور جوانان، لزوم استفاده از احادیث و بحثهای قرآنی در سند، نگاه ویژه به ارتقاء نقش نهاد خانواده در سند و اهمیت اشتغال جوانان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را در برنامه‌ های این سازمان خواستار شد.

سرپرست جمعیت هلال‌ احمر استان یزد نیز در این نشست حضور جوانان عضو جمعیت هلال ‌احمر را در همه زمینه ‌ها پررنگ دانست و برای هرگونه همکاری این جمعیت با سازمان جوانان اعلام آمادگی کرد.

برگزاری جشن و همایش معرفتی ویژه امدادگران جوان، همکاری با تربیت بدنی برای استفاده رایگان جوانان از فضاهای ورزشی در روز جوان، بازدید امدادگران از اماکن باستانی و تاریخ طبیعی از مهمترین مصوبات این نشست بود.

همچنین در این نشست برگزاری جشن بزرگ میلاد حضرت علی‌ اکبر (ع) توسط شهرداری و بازدید اعضای شورای شهر از شبکه فعالان ازدواج نیز به تصویب رسید.