عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بعد از آنکه اوکراین انصراف خود را از رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان در روز 20 مردادماه اعلام کرد، مذاکره با فدراسیون‌هایی که تمایل به بازی با تیم ملی فوتبال کشورمان داشتند را آغاز کردیم که یکی از آنها فدراسیون فوتبال ارمنستان بود.

وی در ادامه افزود: شرایطی که برای انتخاب حریف تدارکاتی پیش روی ماست را در ایمیلی به افشین قطبی اعلام کردم اما سرمربی تیم ملی نپذیرفت که در تاریخ یادشده با ارمنستان بازی کنیم و از من خواست حریفی بهتر برای تیم ملی گزینش کنیم.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: بیشتر تیمهای ملی دنیا برنامه های تدارکاتی خود را پیش از جام جهانی تدوین کرده اند و تیمی بزرگ برای دیدار با تیم ملی فوتبال کشورمان پیدا نمی شود. از سوی دیگر باشگاه‌های اروپایی درگیر آماده سازی پیش فصل هستند و برخی تیم‌های ملی هم متاثر از این موضوع فعلا برنامه‌ای برای بازی و برپایی اردو ندارند.

ترابیان با اشاره به این موضوع که در حال حاضر ارمنستان بهترین حریف تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران است، افزود: من تمامی این شرایط را در آخرین ایمیلی که به سرمربی تیم ملی ارسال کردم، عنوان کردم. تا فردا منتظر پاسخ قطبی می مانم و پس از آن در خصوص انتخاب حریف تدارکاتی تیم ملی تصمیم گیری خواهم کرد.