دانشگاه آزاد وقفنامه ای ارائه نداد/ موقوفات عام المنفعه مستلزم تائید حاکم شرع است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام علی محمدی ظهر دوشنبه در حاشیه همایش مدیران اوقاف و امور خیریه استان های سراسر کشور در تبریز به خبرنگاران گفت: تا کنون سندی به عنوان وقف نامه به صورت رسمی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به اوقاف که متولی اصلی وقفیات محسوب می شود، ارائه نشده است.

وی افزود: بنا به دستور مقام معظم رهبری، اشخاصی از نظر حقوقی و فقهی موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهند که منتظر اعلام نتایج این بررسی ها هستیم.

محمدی از پاسخ به این سئوال که آیا مقام معظم رهبری نظر کارشناسان سازمان اوقاف در زمینه وقف دانشگاه آزد اسلامی را نیز خواسته اند یا خیر، خودداری کرد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در عین حال افزود: طبق ماده 56 قانون مدنی، وقف آن دسته از موقوفاتی که جنبه عام المنفعه دارند، مستلزم تائید حاکم شرع است.