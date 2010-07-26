  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

محمدی:

دانشگاه آزاد وقفنامه ای ارائه نداد/ موقوفات عام المنفعه مستلزم تائید حاکم شرع است

دانشگاه آزاد وقفنامه ای ارائه نداد/ موقوفات عام المنفعه مستلزم تائید حاکم شرع است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کرد: تا کنون وقفنامه ای از سوی دانشگاه آزاد اسلامی دایر بر وقف این مرکز دانشگاهی به سازمان اوقاف ارائه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام علی محمدی ظهر دوشنبه در حاشیه همایش مدیران اوقاف و امور خیریه استان های سراسر کشور در تبریز به خبرنگاران گفت: تا کنون سندی به عنوان وقف نامه به صورت رسمی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی به اوقاف که متولی اصلی وقفیات محسوب می شود، ارائه نشده است.

وی افزود: بنا به دستور مقام معظم رهبری، اشخاصی از نظر حقوقی و فقهی موضوع وقف دانشگاه آزاد اسلامی را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهند که منتظر اعلام نتایج این بررسی ها هستیم.

محمدی از پاسخ به این سئوال که آیا مقام معظم رهبری نظر کارشناسان سازمان اوقاف در زمینه وقف دانشگاه آزد اسلامی را نیز خواسته اند یا خیر، خودداری کرد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در عین حال افزود: طبق ماده 56 قانون مدنی، وقف آن دسته از موقوفاتی که جنبه عام المنفعه دارند، مستلزم تائید حاکم شرع است.

کد مطلب 1123600

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها