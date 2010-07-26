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۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن 17 مرداد گشایش می‌یابد

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن 17 مرداد گشایش می‌یابد

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم روز یکشنبه 17 مرداد (27 شعبان) در مصلای امام خمینی(ره) تهران گشایش می‌یابد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از نمایشگاه نیز قبل از ماه مبارک رمضان افتتاح می شود تا امکان بهره مندی از آن برای علاقمندان شهرستانی فراهم باشد .

حوزه و دانشگاه، آموزش، پژوهش و گفتگوهای قرآنی، محصولات فرهنگی، کتاب و نشر، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، کودک و نوجان، خانواده، محافل و مراسم، برخی بخشهای تشکیل دهنده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستند .

شعر و ادب، هنرهای تجسمی، عکس، نهادها و مؤسسات نیز از دیگر بخشهای این دوره از نمایشگاه هستند که در مصلای امام خمینی تهران پذیرای علاقمندان خواهد بود .

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 17 مرداد تا 12 شهریور(27 شعبان تا 23 رمضان) از ساعت 17 تا 24 در مصلای تهران برپا و پذیرای علاقمندان است .

به منظور بهره مندی از معنویت ماه مبارک رمضان، نمایشگاه بین المللی قرآن از ابتدای برگزاری همزمان با این ماه آغاز می شد، اما بدلیل روزه داری در این ماه ، جمع کثیری از علاقمندان شهرستانی از آن محروم می شدند به همین دلیل چند دوره ای است که نمایشگاه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان افتتاح می شود .

کد مطلب 1123621

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