به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از نمایشگاه نیز قبل از ماه مبارک رمضان افتتاح می شود تا امکان بهره مندی از آن برای علاقمندان شهرستانی فراهم باشد .

حوزه و دانشگاه، آموزش، پژوهش و گفتگوهای قرآنی، محصولات فرهنگی، کتاب و نشر، فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، کودک و نوجان، خانواده، محافل و مراسم، برخی بخشهای تشکیل دهنده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستند .

شعر و ادب، هنرهای تجسمی، عکس، نهادها و مؤسسات نیز از دیگر بخشهای این دوره از نمایشگاه هستند که در مصلای امام خمینی تهران پذیرای علاقمندان خواهد بود .

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از 17 مرداد تا 12 شهریور(27 شعبان تا 23 رمضان) از ساعت 17 تا 24 در مصلای تهران برپا و پذیرای علاقمندان است .

به منظور بهره مندی از معنویت ماه مبارک رمضان، نمایشگاه بین المللی قرآن از ابتدای برگزاری همزمان با این ماه آغاز می شد، اما بدلیل روزه داری در این ماه ، جمع کثیری از علاقمندان شهرستانی از آن محروم می شدند به همین دلیل چند دوره ای است که نمایشگاه پیش از آغاز ماه مبارک رمضان افتتاح می شود .