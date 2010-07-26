مدیران بیمارستانهای استان مرکزی پشت میزنشین نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مجید رمضانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در بیمارستانها نباید اتاقی به نام اتاق رئیس بیمارستان وجود داشته باشد و روسای بیمارستان ها در اتاق های خود به کار روزمره مشغول شوند بلکه باید دفتر کار مدیران بیمارستان ها همواره به روی مردم و کادرهای درمانی باز بوده و اتاق آنان به محلی برای رصد کردن اوضاع بیمارستان و پناهگاهی برای حل مشکلات مردم بدل شود.

وی اضافه کرد: مدیران بیمارستان ها خصوصا بیمارستان هایی که بیشترین مراجعه کننده را دارند باید به صورت مستمر در بخش ها حضور یابند و از نزدیک در جریان چگونگی ارائه خدمت به مردم قرار داشته باشند تا میزان رضایتمندی مردم از خدمات پرسنل افزایش یافته و پرسنل بیمارستانها نیز مدیران را در کنار خود احساس کنند تا با قوت بیشتری به کار و ارائه سرویس های درمانی به مردم اقدام کنند.

رمضانی با اشاره به ضرورت تکریم ارباب رجوع و بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: تمام مسئولان و کادرهای درمانی و حفاظتی در بیمارستان ها موظف هستند منشور حقوق بیمار را رعایت کرده و با احترام با بیمار و همراهان آنان برخورد کنند چرا که در صورت گشاده رویی با بیمار و همراهان وی که عموما دارای نگرانی و اضطراب هستند می توان بسیاری ازمشکلات را برای آنان قابل تحمل کرد.

وی به بخشنامه های ابلاغ شده در این زمینه به بیمارستان ها اشاره کرد و افزود: تمامی افراد و کادرهای بیمارستانی موظف هستند بر اساسی بخشنامه های ابلاغی با بیمار و همراهان آنان برخورد شایسته صورت دهند و هرگونه تخلف در این زمینه از سوی مدیران بیمارستان ها باید مورد مواخذه قرار گیرد.

رمضانی با بیان اینکه در این بخشنامه ها تغییر روش ها و رویکردهای کارکنان مراکز درمانی با بیماران تغییر کرده است گفت: این تغییر رفتار با هدف تکریم بیشتر ارباب رجوع، افزایش زمینه های رضایتمندی بیمار، ساماندهی امور بیماران و نیز جلوگیری از بروز برخی مشکلات پیش بینی و لازم الاجرا شده است.

رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداری و کادرهای درمانی گفت: در پرداخت حقوق و مزایا و تخصیص ساعت های اضافه کاری به پرسنل باید رعایت عدالت صورت گیرد و اولویت در ارائه اضافه کاری باید با کادرهای درمانی باشد و کادرهای اداری در اولویت دوم در این بخش قرار گیرند.

وی با بیان اینکه دانشجویان رشته های پزشکی باید از احترام کافی در میان کادرهای درمانی و مراجعه کنندگان برخوردار باشند اضافه کرد: دانشجویان رشته های پزشکی به عنوان ارکان دانشگاه در بسیاری از موارد موفق شده اند نیازهای درمانی مردم را به خوبی تامین کنند که باید حقوق و احترام این افراد در دانشگاه و مراکز درمانی به خوبی رعایت شود.

رمضانی بر ضرورت رسیدگی به بخش اورژانس در بیمارستان ها تاکید کرد و گفت: در این راستا مدیران بیمارستان ها مکلف هستند در طول هفته دست کم دو بار از این بخش مهم و حساس بیمارستان که پیشانی ارائه خدمت به مردم محسوب می شود بازدید کرده و نسبت به رسیدگی به وضعیت کادرهای درمانی و مراجعه کنندگان اقدام کنند.