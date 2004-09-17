آسيب هاي اجتماعي در يك مجموعه مستند بررسي مي شود

عليرضا سبط احمدي، تهيه كننده اين مجموعه مستند ضمن اعلام اين خبر به خبرنگار تلويزيوني "مهر" گفت: اين اثر قصد دارد بخشي از مشكلات اجتماعي موجود را ريشه يابي كند و با اشاره به پديده هاي ناخوشايندي كه گريبانگير جامعه است، در زمينه يافتن راه حل هايي براي رفع اين مشكلات و دستيابي به شرايط بهتر زندگي در جامعه گام بردارد.

وي خاطر نشان كرد: بررسي آسيب هاي اجتماعي كه در حال حاضر متوجه اقشار مختلف جامعه از جمله جوانان است، مورد نظر اين مجموعه مستند قرار دارد كه اكنون مراحل تحقيق و نگارش را پشت سر مي گذارد.

مجموعه مستند بررسي آسيب هاي اجتماعي كه هنوز نام مشخصي براي آن انتخاب نشده، به وسيله محمد زرقاني در حال نگارش است و طي ماه هاي آتي پس از آماده شدن متن مرحله پيش توليد آن آغاز مي گردد.

لازم به ذكر است زرقاني پيش از اين فيلم سينمايي " آنسوي سپيده دم " را براي پخش از شبكه يك سيما كارگرداني كرده است. اين فيلم از مضموني تاريخي برخوردار است و داستان آن به دوره مشروطيت بر مي گردد. آندرانيك شاهمراديان كه به عنوان مسوول تلگراف خانه مسوول ارسال و دريافت خبر و مطلب درباره فعاليت مشروطه خواهان است، بر سر اختلافي كه با سردمداران انقلاب مشروطيت پيدا مي كند، از شغل خود استعفا مي دهد. اين اختلاف براي مشروطه خواهان گران تمام مي شود و منجر به درگيري هايي ميان شاهمراديان و مخالفانش مي گردد.

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