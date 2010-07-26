روسیه نگران سلطه چین بر بازار تسلیحات این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، "اولگا پانفیلووا" نویسنده این مطلب با اشاره به روند حاکم بر بازار جهانی تسلیحات می نویسد: پس از برخورد منافع روسیه و چین در بازار تسلیحات، کرملین در جستجوی دلایل کارشناسی "موفقیت صادرات چین" است. مسکو، چین را رقیبی بالقوه می بیند و نگران آن است که صنایع نظامی چین به زودی به خاطر محصولات ارزان از صنایع مشابه روسی پیشی بگیرند.



به اعتقاد کارشناسان چین با کمک گرفتن از روسیه در زمینه ساخت جنگنده های" FC-1" و با تجهیز آن به موتورهای RD-93 روسی، از مسکو در زمینه فروش این نوع هواپیماها پیشی گرفته است.

گازیتا با اشاره به توافق روسیه با چین درباره همکاری در زمینه ساخت هواپیماهای جنگی و تاثیر آن بر خارج شدن بازار این هواپیماها از دست روسیه می نویسد: در ماه آوریل سال جاری (فروردین) "الکساندر میخییف" معاون مدیر کل شرکت تسلیحاتی "روس آبارون اکسپورت" به مصر سفر کرد و در جریان آن امکان تحویل تا 32 فروند "میگ-29" به مقامات این کشور بررسی شد. به موازات این گفتگوها طرف مصری با تولید کننده چینی FC-1 مذاکرات خود را آغاز کرد. همزمان دولت مصر مذاکراتی را با پاکستان در خصوص تولید مشترک جنگنده های چینی شروع نمود. به نظر می رسد که چینی ها و پاکستانی ها در مذاکرات به پیشرفت هایی نائل آمده اند. کارشناسان که معتقدند که دلیل اصلی موفقیت جنگنده های چینی در بازارهای دیگر کشورها ارزان بودن آن به قیمت کمتر از یک سوم میگ های روسی و مشخصات فنی قابل قبول آنهاست.



گرچه کارشناسان اعلام می کنند که مسئله جنگنده ها در حال حاضر تنها مورد رقابت محصولات صنایع نظامی چین و روسیه در بازار تسلیحات است، اما به این نکته نیز اذعان می کنند که پکن به سرعت در حال پیشرفت است.

نویسنده در ادامه به نمونه دیگری در حوزه رقابت تسلیحاتی بین روسیه و چین اشاره می کند و می نویسد: نمونه دیگر ونزوئلا و ایران است، کاراکاس اخیرا از پکن هواپیماهای آموزشی -جنگی "کا-8" خریداری کرده است. همچنین در کنار آن مسئله امکان عرضه کپی چینی سیستم های پدافند موشکی "اس-300 پ ام او-1" روسی به ایران نیز وجود دارد. این مسئله بعد از آنکه مسکو از عرضه آنها به ایران به خاطر تشدید تحریم های سازمان ملل متحد امتناع ورزید و چین در این رابطه هیچگونه سخنی اعلام نکرده، حالت جدی به خود گرفته است.

اولگا پانفیلووا در پایان مطلب خود می نویسد: چین در کل تسلیحات روسی را کپی می کند و آنها را به فقیر ترین کشورهای آفریقایی می فروشد. به غیر از این چین کمتر از روسیه نگران از دست دادن وجهه خود در زمینه عرضه سلاح به مناطق مناقشه است. اگرچه محصولات آنها کیفیت ندارد اما تا همین اواخر کسی آنها را خریداری نمی کرد اما حالا در عین بی کیفیتی، اما به طور جدی در بازار پخش می شوند. کارشناسان اشاره می کند که "ارزش پایین برابری ارزی یوان، سطح پایین دستمزد، وجود نیروی متخصص و مجرب، بهره گیری از بسیاری از فناوری های برتر غربی برتری های جدی به صنایع دفاعی چین داده است".