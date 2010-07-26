سومین روز ارتحال تولیت حوزه علمیه ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سومین روز ارتحال آیت الله سید موسی صالحی مازندرانی، تولیت حوزه علمیه سعادتیه ساری امروز با حضور اساتید و طلاب حوزه های علمیه و اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) ساری برگزار شد.

سید رمضان شجاعی، نماینده مردم ساری در مجلس در این مراسم دفاع از حریم ولایت را یکی از ویژگی های بارز آیت الله صالحی مازندرانی برشمرد و گفت: این عالم ربانی در دوران حیات خود در همه عرصه های سیاسی همواره شجاعانه از مواضع امام راحل و مقام معظم رهبری حمایت می کردند واین خصوصیت بارز وی زبانزد خاص و عام بود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه عشق و ارادت به رهبری نظام اسلامی در بند بند کلمات آیت الله صالحی مازندرانی دیده می شد، افزود: این عالم ربانی را می توان در یک جمله عاشق واقعی ولایت و رهبری دانست.

شجاعی همچنین به نقش آیت الله صالحی مازندران در پرورش طلاب موفق در حوزه علمیه سعادتیه ساری اشاره کرد و بیان داشت: وی با ایده و افکار انقلابی طلاب موفق و با استعدادی را پرورش داد.

نماینده مردم ساری درمجلس زهد، تقوا وساده زیستی را از دیگر ویژگی های بارز آیت الله صالحی مازندرانی دانست و خواستار الگو گیری طلاب حوزه های علمیه از خصوصیات اخلاقی این عالم ربانی شد.