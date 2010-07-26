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۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

6 تا 9 مرداد ماه؛

دومین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی 6 تا 9 مرداد ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دومین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی را برگزار می کند.

این جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی از تاریخ 6 تا 9 مرداد ماه در تالار غدیر مجتمع شهید آوینی کرمانشاه برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه این جشنواره با حضور آتش تقی پور، شهین علیزاده و استاد حکیم رابط در روز چهارشنبه ششم مرداد ماه در محل تالار علامه امینی دانشگاه آزاد کرمانشاه و مراسم اختتامیه آن نیز در تاریخ نهم مرداد ماه در محل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1123729

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