بهره گیری از ظرفیتها سطح خدمات رسانی در کرج را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سیدعلی آقازاده ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه 5 کرج با بیان این مطلب افزود: تحقق این مهم زمینه ساز رسیدن به استاندارهای شهری و بهره برداری مناسب و به موقع از پروژه های عمرانی است.

وی با اشاره به اقدامات گسترده عمرانی و تلاش ویژه شهردار سابق منطقه 5 در خصوص تغییر فیزیکی این منطقه گفت: منطقه 5 یکی از بهترین مناطق شهرداری کرج است که پتانسیل های فراوانی دارد.

این مسئول ضمن قدردانی از تلاشهای شهردار سابق منطقه پنج شهرداری، حسین صدرایی را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد.

شهردار سابق منطقه پنج کرج نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شهرداری گفت: بی شک موفقیتهای حاصله و هر آنچه که در طول این مدت در این منطقه به ثمر نشست حاصل همیاری و مشارکت همه شهروندان و همکاران پرتلاشم بوده است.

حسین صدرایی با حضور شهردار کرج و جمعی از مدیران مناطق، معاونین و مسئولان واحد های مختلف شهرداری منطقه 5 به عنوان شهردار جدید منطقه معرفی شد.



پیش از این فرج الله ایلیات به عنوان شهردار در این منطقه مشغول به فعالیت بود.