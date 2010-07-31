نابودی 550 نخلستان و باغ سردسیری/ مردم توان بیرون آمدن از منازل را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ادامه گرمای 50 درجه ای هوا در بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان مردم این شهرستانها را خانه نشین کرده است.

گرمای هوا در این شهر طی هفته گذشته به 52 درجه سانتیگراد نیز رسیده است و موجب اختلال در زندگی روزمره مردم و خسارت شدید به کشاورزی و دامپروری منطقه شده است.

افراد مسن هم چنین گرمای را به یاد نمی آورند

یکی از شهروندان شهداد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: گرمای هوا در سال جاری این این شهر بی سابقه است بطوریکه افراد مسن هم چنین وضعیتی را به یاد نمی آورند.

محمد احمدی ادامه داد: طی سالهای گذشته هم خشکسالی در این منطقه وجود داشت و طبیعتا هوای این منطقه در تابستان گرم می شود اما چنین گرمایی در شهداد بی سابقه است.

امکان بیرون آمدن از خانه طی روز وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: گرمای هوا به حدی زیاد است که از ساعت 9 صبح به بعد تا ساعت 6 عصر امکان بیرون آمدن از خانه وجود ندارد.

وی افزود: دمای هوا در سایه نزدیک 50 درجه است و اگر در مقابل تابش مستقیم آفتاب قرار گیریم مثل این است که پوست صورت درحال سوختن است.

اکثر مغازه ها در طول روز تعطیل هستند

زهرا حسینی نیز در خصوص وضعیت این روزهای شهداد گفت: عملا کودکانمان تنها در زمان غروب خورشید و تا ساعاتی پس از طلوع خورشید می توانند از خانه خارج شوند.

وی گفت: اکثر مغازه ها نیز در طول روز بسته شده اند و با آغاز شب شروع به فعالیت می کنند، چنین ایامی را در طول زندگیم به یاد ندارم چون گرمای هوا به حدی افزایش یافته که نحوه زندگیمان تغییر کرده است.

دمای آب لوله کشی دست را می سوزاند

وی ادامه داد: اگر بخواهیم برای استحمام و یا شستن دست و صورت شیر آب را باز کنیم در دقایق ابتدایی دمای آب آنقدر بالاست که به سادگی دست را می سوزاند.

شاخه های نخلها خشکیده است

یک کشاورز شهدادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دمای هوا در شهداد بالای 50 درجه است بطوریکه خرما که مقاومترین درخت در مقابل گرما است نمی تواند تحمل این گرما را بیاورد.

حبیب محمدی خاطرنشان کرد: گرما به حدی است که شاخه های بالایی نخلها سوخته است و محصول خرما در 80 درصد مزارع بر درختان خشک شده، حالا در نظر بگیرد که درختان مرکبات و یونجه و یا سیفی چه وضعیتی دارند.

وی ادامه داد: دامهای دامدارن نیز در این گرمای شدید تلف می شود و خسارت هنگفتی بجای مانده است.

تغییر ساعات کار ادارت الزامی است

بخشدار مرکزی شهداد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان، با اشاره به گرمای هوا و تدوام آن طی روزهای گذشته اظهار داشت: یکی از مهمترین خواسته های مردم شهداد تغییر ساعات کار ادارت دولتی است چون با این وضعیت گرمای هوا کسی از خانه اش نمی تواند خارج شود.

محمد مومنی ادامه داد: خسارت زیادی به کشاورزی و دامداری منطقه وارد شده است و در مجموع این خسارات بالغ بر 6.5 میلیارد ریال می باشد.

وی ادامه داد: 550 هکتار نخلستان و باغهای سردسیری شامل 300 هکتار نخل و 250 هکتار باغ نابود شده اند.

مومنی همچنین به افزایش تعداد افراد گرما زده در شهداد اشاره کرد و گفت: مراکز درمانی هر روز شاهد افزایش تعداد گرما زدگان هستند.

وی ادامه داد: گرمای هوا طی هفته گذشته به 52 درجه نیز رسیده است.

مومنی ادامه داد: مردم عملا فعالیتهای روزمره خود از جمله خرید و تهیه مایحتاج زندگی و رفت و آمدها را به شبها موکول کرده اند.

بخشدار شهداد ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مردم شهداد بالا بودن تعرفه های آب و برق می باشد که به دلیل گرمای هوا مجبورند استفاده بیشتری داشته باشند و درنهایت فشار اقتصادی به مردم را موجب می شود.