شرایط کاروان اعزامی به سنگاپور مانند کاروان المپیک پکن است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی در توضیح این مقایسه اظهار داشت: برای المپیک 2008 پکن تنها در دو سه رشته شانس مدال‌آوری داشتیم. حالا هم که کاروان کشورمان برای حضور در بازی‎‏های المپیک نوجوانان آماده می‎شود، به همین اندازه شانس مدال‌آوری داریم.

وی ادامه داد: با همین شرایط در بازی‏ها حضور خواهیم داشت تا به واسطه تجربه‏ای که کسب می‏شود، بتوانیم برای المپیک 2012 لندن آمادگی بیشتری داشته باشیم. به ویژه اینکه نوجوانان امروز، ورزشکاران فردا در رده بزرگسالان هستند.

دبیر ستاد بازی‎های آسیایی و المپیک به رونده آماده‎ سازی کاروان ایران برای سفر به سنگاپور اشاره کرد و یادآور شد: 500 ورزشکار در 13 رشته طی 180 روز تمرینات آماده سازی را انجام دادند تا به امروز که 52 ورزشکار برای این سفر در ترکیب نهایی تیم‌ها قرار گرفته‎اند.

رحیمی تصریح کرد: از مججموع این تعداد ورزشکاری که به سنگاپور سفر می‎کنند، 22 نفر در بخش بانوان و رشته‎های تکواندو، تیروکمان، تیراندازی و فوتبال هستند. سایر اعضای کاروان ایران در بخش مردان شرکت دارند.

وی با تاکید بر دغدغه‎ای که مدیران کمیته ملی المپیک برای آماده سازی کاروان ایران داشتند، اظهارداشت: المپیک رویدادی بزرگ و در عین حال حساس است. بودند ورزشکارانی که در سه دوره متوالی مسابقات جهانی صاحب مدال طلا شدند اما در المپیک ناکام ماندند. مسائل روحی و روانی تاثیر زیادی در این رویداد دارد.

رحیمی گفت: در برخی رشته‎ها مانند تکواندو و والیبال خیلی سخت سهمیه بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان را بدست آوردیم. در هر حال همه اعضای کاروان مصمم هستند تا مدال بگیرند.