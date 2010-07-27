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۵ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

اصغر رحیمی:

شرایط کاروان اعزامی به سنگاپور مانند کاروان المپیک پکن است

شرایط کاروان اعزامی به سنگاپور مانند کاروان المپیک پکن است

دبیر ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی و المپیک گفت: شرایطی که کاروان اعزامی به بازی‌های المپیک جهانی نوجوانان از نظر مدال‌آوری با آن روبه‌رو است مانند کاروانی است که در المپیک 2008 پکن شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی در توضیح این مقایسه اظهار داشت: برای المپیک 2008 پکن تنها در دو سه رشته شانس مدال‌آوری داشتیم. حالا هم که کاروان کشورمان برای حضور در بازی‎‏های المپیک نوجوانان آماده می‎شود، به همین اندازه شانس مدال‌آوری داریم.

وی ادامه داد: با همین شرایط در بازی‏ها حضور خواهیم داشت تا به واسطه تجربه‏ای که کسب می‏شود، بتوانیم برای المپیک 2012 لندن آمادگی بیشتری داشته باشیم. به ویژه اینکه نوجوانان امروز، ورزشکاران فردا در رده بزرگسالان هستند.

دبیر ستاد بازی‎های آسیایی و المپیک به رونده آماده‎ سازی کاروان ایران برای سفر به سنگاپور اشاره کرد و یادآور شد: 500 ورزشکار در 13 رشته طی 180 روز تمرینات آماده سازی را انجام دادند تا به امروز که 52 ورزشکار برای این سفر در ترکیب نهایی تیم‌ها قرار گرفته‎اند.

رحیمی تصریح کرد: از مججموع این تعداد ورزشکاری که به سنگاپور سفر می‎کنند، 22 نفر در بخش بانوان و رشته‎های تکواندو، تیروکمان، تیراندازی و فوتبال هستند. سایر اعضای کاروان ایران در بخش مردان شرکت دارند.

وی با تاکید بر دغدغه‎ای که مدیران کمیته ملی المپیک برای آماده سازی کاروان ایران داشتند، اظهارداشت: المپیک رویدادی بزرگ و در عین حال حساس است. بودند ورزشکارانی که در سه دوره متوالی مسابقات جهانی صاحب مدال طلا شدند اما در المپیک ناکام ماندند. مسائل روحی و روانی تاثیر زیادی در این رویداد دارد.

رحیمی گفت: در برخی رشته‎ها مانند تکواندو و والیبال خیلی سخت سهمیه بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان را بدست آوردیم. در هر حال همه اعضای کاروان مصمم هستند تا مدال بگیرند.

کد مطلب 1123749

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