شرایط کاروان اعزامی به سنگاپور مانند کاروان المپیک پکن است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی در توضیح این مقایسه اظهار داشت: برای المپیک 2008 پکن تنها در دو سه رشته شانس مدالآوری داشتیم. حالا هم که کاروان کشورمان برای حضور در بازیهای المپیک نوجوانان آماده میشود، به همین اندازه شانس مدالآوری داریم.
وی ادامه داد: با همین شرایط در بازیها حضور خواهیم داشت تا به واسطه تجربهای که کسب میشود، بتوانیم برای المپیک 2012 لندن آمادگی بیشتری داشته باشیم. به ویژه اینکه نوجوانان امروز، ورزشکاران فردا در رده بزرگسالان هستند.
دبیر ستاد بازیهای آسیایی و المپیک به رونده آماده سازی کاروان ایران برای سفر به سنگاپور اشاره کرد و یادآور شد: 500 ورزشکار در 13 رشته طی 180 روز تمرینات آماده سازی را انجام دادند تا به امروز که 52 ورزشکار برای این سفر در ترکیب نهایی تیمها قرار گرفتهاند.
رحیمی تصریح کرد: از مججموع این تعداد ورزشکاری که به سنگاپور سفر میکنند، 22 نفر در بخش بانوان و رشتههای تکواندو، تیروکمان، تیراندازی و فوتبال هستند. سایر اعضای کاروان ایران در بخش مردان شرکت دارند.
وی با تاکید بر دغدغهای که مدیران کمیته ملی المپیک برای آماده سازی کاروان ایران داشتند، اظهارداشت: المپیک رویدادی بزرگ و در عین حال حساس است. بودند ورزشکارانی که در سه دوره متوالی مسابقات جهانی صاحب مدال طلا شدند اما در المپیک ناکام ماندند. مسائل روحی و روانی تاثیر زیادی در این رویداد دارد.
رحیمی گفت: در برخی رشتهها مانند تکواندو و والیبال خیلی سخت سهمیه بازیهای المپیک جهانی نوجوانان را بدست آوردیم. در هر حال همه اعضای کاروان مصمم هستند تا مدال بگیرند.
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