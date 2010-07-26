آمادگی 100 درصدی نیروهای امنیتی قم برای تامین آرامش مردم در جمکران

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: استان قم از تمامی ظرفیتهای امنیتی، انتظامی و قضایی خود برای مقابله و پیشگیری از هر گونه ناامنی در نیمه شعبان استفاده میکند و در حال حاضر ضریب هوشیاری نیروهای انتظامی و امنیتی بسیار بالاست.
وی اضافه کرد: در این ایام تعطیلی ادارات دولتی و مرخصی مدیران دستگاهها لغو شده و بخشنامهای به تمامی ادارات ابلاغ کردیم که از تمامی امکانات و ظرفیتهای این دستگاهها برای خدمات رسانی بهتر به زائران استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در تمامی ادارات دولتی باید به روی زائران و شیفتگان حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران باز باشد.
زیرساختهای فراهم نیست
وی با بیان اینکه در ارائه خدمات به زائران نباید واقعیتهای قم را کتمان کنیم، اظهار داشت: در حال حاضر زیرساختهای پذیرایی از خیل عظیم زائران مسجد مقدس جمکران فراهم نیست.
وی ادامه داد: هر چند که در زمینه ایجاد راههای دسترسی، تامین پارکینگهای مورد نیاز و... کارهای خوبی صورت گرفته است ولی این فعالیتها کافی نیست.
40 هکتار به ظرفیت پارکینگها اضافه شده است
حاجیزاده به تمهیدات اتخاذشده برای برگزاری باشکوه جشنهای نیمه شعبان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 84 جمکران از نظر ترافیکی در وضعیت انفجاری بود و در چند سال اخیر با توجه به تمهیدات و مدیریت در صحنهای که صورت گرفت وضعیت ترافیک به صورت سنگین روان درآمده است.
وی گفت: امسال 40 هکتار به ظرفیت پارکینگها اضافه شده است.
حاجیزاده ادامه داد: در زمینه توسعه سرویسهای بهداشتی قدمهای خوبی برداشته شده و 40 چشمه سرویس بهداشتی در پارکینگها ایجاد شده و در داخل مسجد جمکران نیز هزار چشمه سرویس بهداشتی با اعتبارات دولتی ایجاد شده است.
توزیع 200 هزار بطری آب و 10 هزار قالب یخ
وی تهیه 200 هزار بطری آب آشامیدنی و توزیع آنها در بین زائران، تهیه 10 هزار قالب یخ، اعطای مجوز برای برپایی200 ایستگاه صلواتی، صدور حواله برداشت 100 هزار لیتر آب آشامیدنی، ایجاد بیمارستان صحرایی، تکمیل و آماده سازی مسیرهای دسترسی به مسجد مقدس جمکران، ایجاد ظرفیتهایی برای اسکان زائران و اختصاص 200 دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران را از جمله فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام ستاد تسهیلات زائران در نیمه شعبان برشمرد و گفت: در روز ولادت امام زمان(عج) قطارهایی برای جابجایی دوستداران امام زمان(عج) از تهران به جمکران در نظر گرفته شده است.
وی عدم اطلاعرسانی مناسب را یکی از ضعفهای ستاد تسهیلات زائران در سال گذشته عنوان کرد و افزود: تهیه نقشه و توزیع در ورودی شهر قم، آمادهسازی سیستم بلوتوث و پاسخگویی خط 135 مخابرات به سئوالات زائران از جمله فعالیتهایی است که در نیمه شعبان انجام میشود.
70 تن مرغ در نیمه شعبان توزیع میشود
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم همچنین توزیع 70 تن مرغ و 70 تن شکر، توسعه خدمات مخابراتی، تهیه 5 هزار نسخه راهنمای زائران، اعطای 180 میلیون تومان اعتبار به مسجد مقدس جمکران برای تهیه امکاناتی از قبیل جارو برقی و 4 دستگاه خودرو زائربر و...، ایجاد حلقههای معرفت با حضور طلاب جوان جهت تشریح فرهنگ انتظار و پاسخگویی به سئوالات زائران و... را از دیگر فعالیتهای ستاد تسهیلات زائران استان قم عنوان کرد.
ارتقای جایگاه ستاد تسهیلات زائران
حاجیزاده به ارتقای جایگاه ستاد تسهیلات زائران اشاره کرد و یادآور شد: در سالهای گذشته فرمانداری قم محور فعالیتهای ستاد تسهیلات زائران بود ولی با تاکید استاندار قم جایگاه این ستاد ارتقا یافته است.
وی اضافه کرد: تصمیمگیریهای ستاد تسهیلات زائران با حضور معاونان استاندار و برخی مدیران کل استانداری صورت میگیرد و اثرات ارتقای این ستاد در عید نوروز و ایام نیمه خرداد مشهود بود به طوری که باعث انسجام بیشتر دستگاههای دولتی و همافزایی در ارائه خدمات شده است.
حاجیزاده اظهار داشت: 9 کمیته تخصصی امنیتی، پشتیبانی، حمل و نقل و ترافیک، تنظیم بازار و توزیع مواد غذایی، اطلاعرسانی، بهداشت و درمان و خدمات پزشکی، فرهنگی، خدمات شهری و تبلیغات برای انجام فعالیتهای این ستاد تشکیل شده است.
لزوم نگاه فراملی به قم
حاجیزاده امکانات و تجهیزات موجود در استان قم را در شان زائران کریمه اهل بیت و مسجد مقدس جمکران ندانست و اظهار داشت: جشنهای نیمه شعبان فراملی است و نگاه مسئولان کشور به قم و جمکران نیز باید فراملی باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم خاطرنشان کرد: تمامی دستگاهها و نهادهای کشور و قوای سه گانه باید استان قم را کمک کنند تا بتوانیم خدمات مناسبی به زائران ارائه کنیم.
حاجیزاده خبر داد:
آمادگی 100 درصدی نیروهای امنیتی قم برای تامین آرامش مردم در جمکران
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: نیروهای امنیتی و انتظامی استان قم برای تامین امنیت مسجد مقدس جمکران در نیمه شعبان در آمادگی کامل بسر میبرند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: استان قم از تمامی ظرفیتهای امنیتی، انتظامی و قضایی خود برای مقابله و پیشگیری از هر گونه ناامنی در نیمه شعبان استفاده میکند و در حال حاضر ضریب هوشیاری نیروهای انتظامی و امنیتی بسیار بالاست.
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