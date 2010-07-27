صرفه جویی 11 میلیارد دلاری سهمیه بندی بنزین/ آخرین وضعیت اساسنامه نفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی سامانه جدید هوشمند سوخت کشور گفت: این مرکز جدید داده می‌تواند به تحلیل درست از نحوه سوخت گیری خودروها، میزان مصرف، تشخیص جایگاه‌هایی که تراکم دارند و تعیین نقاط جغرافیایی بر اساس میزان مصرف سوخت کمک کند که اطلاعات لازم و کافی را برای تصمیم ‌گیری مدیران فراهم می‌کند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه این زیرساخت امکان حضور بخش خصوصی را در فعالیتهای خرید، فروش و توزیع فرآورده‌های نفتی را فراهم خواهد کرد، اظهار داشت: ظرفیت مرکز جدید که توسط متخصصان داخلی ایجاد شده 8 برابر ظرفیت مرکز قدیم بوده که پیشتر توسط متخصصان خارجی ایجاد شده بود.

وی با بیان اینکه به زودی جایگاههای عرضه CNG هم به سامانه هوشمند سوخت متصل خواهند شد، بیان کرد: با توجه به واگذاری قریب الوقوع پالایشگاهها، شبکه توزیع و انتقال سوخت مایع به بخش خصوصی دولت باید از طریق این سامانه هوشمند نقش حاکمیتی خود را افزایش دهد.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت کاهش دخالت دولت در شبکه تامین و توزیع سوخت در سطح کشور، تبیین کرد: با دستیابی به اطلاعات جدید امکان به روز رسانی اطلاعات توزیع سوخت در جایگاهها و بانک اطلاعات خودروهای کشور فراهم می شود.

وزیر نفت با بیان اینکه با پردازش و تحلیل داده های سامانه هوشمند سوخت امکان مدیریت بیشتر مصرف سوخت در کشور فراهم خواهد شد، اعلام کرد: در حال حاضر هزینه عرضه گازوئیل نسبت به بنزین برای دولت بیشتر شده و باید با اجرای طرحهای جدید مصرف این فرآورده نفتی هم مدیریت بیشتری شود.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور از ایجاد تنوع در سبد سوختی به عنوان یکی دیگر از ویژگی های بهره برداری از سامانه جدید هوشمند سوخت در کشور خبر داد و افزود: باید تمامی فعالیتهای خرید، فروش و توزیع سوخت در کشور با مدیریت سامانه هوشمند و توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

صرفه جویی 11 میلیارد دلاری سهمیه بندی بنزین

وزیر نفت در خصوص اعمال تحریم های بین المللی علیه صنعت نفت هم با یادآوری اینکه بیش از سه دهه از اعمال تحریم های خارجی علیه صنعت نفت ایران می گذرد، اعلام کرد: تاکنون این محدودیتها مشکلی برای صنعت نفت ایجاد کرده و در آینده هم مشکلی نخواهیم داشت.

وی همچنین در خصوص تاثیر سهیمه‌ بندی بنزین برای جلوگیری از خروج ارز بیان کرد: در 30 ماه اجرای این طرح حداقل 11 میلیارد دلار از محل عدم واردات بنزین صرفه جویی حاصل شده است.

میرکاظمی کاهش مصرف، قاچاق و جلوگیری از انحراف شبکه توزیع را به عنوان دیگر دستاوردهای سهمیه بندی بنزین عنوان کرد و افزود: با راه اندازی سامانه جدید هوشمند سوخت امکان پرداخت الکترونیکی وجه سوخت و توسعه خدمات اینترنتی در سطح کشور فراهم می کند.

پاسخ وزیر نفت به اظهارات رویانیان



به گزارش مهر، این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اختلاف نظر بین وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای تعیین سهم ال.پی.جی در سبد سوخت خودروهای کشور توضیح داد: هنوز سهم حاملهای مختلف انرژی در این سبد سوختی نهایی و تعیین نشده است.



میرکاظمی با تاکید بر اینکه تعیین سهم ال.پی.جی در سبد سوخت خودروها جز سیاست گذاری های وزارت نفت است، یادآور شد: ایجاد سبد سوختی و تعیین سهم حاملهای انرژی جز سیاستهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیست.



در همین حال محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور اخیرا در حاشیه برگزاری یک همایش نفتی از کاهش سهم ال.پی.جی در سبد سوخت خودروهای کشور از وزارت نفت انتقاد کرده بود.

اساسنامه نفت در دولت مانده است



وزیر نفت همچنین درباره ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به مجلس گفت: اساسنامه نفت در دوره‌های قبل به دولت داده شده و در 2 ماه گذشته جلسات سنگینی در این خصوص تشکیل شده است.



این عضو کابینه دولت در پایان خاطر نشان کرد: اما باید پس از تصویب این اساسنامه در دولت برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شود.