اعتصاب دیپلماتهای ایتالیایی در اعتراض به برنامه صرفه جویی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیپلماتهای ایتالیایی امروز دوشنبه در اعتراض به اجرای برنامه صرفه جوبی اقتصادی دولت که شامل کاهش حقوق و مزایای کارمندان وزارت خارجه می شود، اعتصاب کردند.

در همین حال "فرانکو فراتینی" وزیر خارجه ایتالیا این برنامه را "مضحک" ارزیابی کرده و نسبت به اجرای آن انتقاد کرده است. بر این اساس کارکنان وزارت خارجه این کشور و حدود 300 نمایندگی آن در سراسر جهان معتقدند اجرای این برنامه، موجب اختلال و کاهش کارآیی دستگاه دیپلماسی می شود.

طبق برنامه ارائه شده از سوی دولت ایتالیا، کارمندان وزارت خارجه در صورت نقل و انتقال از دریافت مزایای اضافی محروم می شوند. همچنین با اجرای این برنامه شمار کارکنان در سفارتخانه ها کاهش می یابد.

دولت "سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر این کشور قصد دارد با اجرای این برنامه که شامل تمامی دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها می شود، کسر بودجه سالانه را کاهش داده و تا سال 2012 به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. این میزان در حال حاضر 5.3 درصد است.