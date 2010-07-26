اردبیل با افزایش تعداد بیکاران تحصیل کرده روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بشیر خالقی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه استاندار اردبیل اظهار داشت: بحث اشتغالزایی هم اکنون به معضل بزرگی در استان تبدیل شده است.

وی خواستار توجه به مشکل اشتغالزایی و برنامه ریزی برای رفع بیکاری در استان شد و افزود: عدم اجرای طرحهای بزرگ ملی و استانی در زمان تعین شده، مهمترین دلیل افزایش نرخ بیکاری در اردبیل است.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس اضافه کرد: باید با تسریع و هدف گذاری در اجرای طرحهای ملی و استانی و با توجه به زمان معین نسبت به اشتغالزایی و رفع بیکاری در این استان اقدام کرد.

وی همچنین با انتقاد از توزیع نا عادلانه اعتبارات ملی و استانی در مناطق مختلف استان بیان کرد: در جذب نیروهای شرکتی و قراردادی در ادارات و سازمانهای دولتی نیز، بی عدالتی رواج پیدا کرده است.

خالقی توجه به مباحث بهداشتی استان، وضعیت راه های روستایی و بین شهری، ارتقا فرهنگ ولایی، افزایش وحدت و وفاق در منطقه و... را ضروری دانست و افزود: متوسط آسفالت راه های روستایی در کشور 50 درصد است اما این رقم در برخی شهرهای استان به 25 درصد نیز نمی رسد.

وی کم توجهی به تامین امکانات و بویژه راه های روستایی را موجب افزایش مهاجرت در استان برشمرد و متذکر شد: برخی از راه های بین شهری نیز با وجود گذشت چندین سال از احداث آن هنوز به بهره برداری نرسیده است.

خالقی با اشاره به اجرای دو طرح ملی راه آهن میانه - اردبیل و نیز جاده اردبیل - سرچم ابراز داشت: این طرحها نیز قرار بود در خرداد ماه سال قبل به بهره برداری برسد اما با گذشت یک سال هنوز زمان افتتاح آن مشخص نیست.

رئیس مجمع نمایندگان استان افزود: با روند فعلی این طرح به احتمال زیاد در سال آینده افتتاح خواهد شد اما امیدواریم با تامین اعتبارات لازم جاده اردبیل - سرچم امسال تکمیل شود.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری روز اردبیل، خواستار فعال سازی بخش پژوهش و تحقیق در حوزه تاریخ و فرهنگ استان شد و خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر برای شناسایی استان اردبیل تلاشهای ویژه ای صورت گرفته است.

استاندار اردبیل نیز در این مراسم طی سخنانی کوتاه بر رضایتمندی، توانمندی، قابلیت، عدالت محوری، پیگیری و... را مهمترین خواسته های خود در این استان عنوان کرد.

سید حسین صابری خدمتگزاری بی منت را از ویژگی های دولت برشمرد و تاکید کرد: تمام مدیران دستگاه های اجرایی استان باید با همکاری، همراهی و همدلی در راستای اهداف تعین شده به منظور رشد و توسعه استان قدم بردارند.

وی همچنین رمز پیروزی انقلاب و نظام را وحدت دانست و با تاکید بر حفظ و حراست از بیت المال اظهار داشت: به کار تیمی به شدت اعتقاد دارم اما از آوردن تیم به این استان به شدت مخالف هستم.

در پایان این مراسم سید حسین صابری به سمت استاندار اردبیل منصوب شد. وی دارای مدرک دکتری مدیریت بهداشت و درمان و متولد 1334 در استان کرمان است.

وی پیش از این ریاست شهرداری و مدیر کل بنیاد مسکن کرمان، رئیس ستاد حوادث کشور و استانداری لرستان را تجربه کرده است.