اسرائیل نباید مانع صدور محصولات غزه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "کاترین اشتون" وزیر امورخارجه اتحادیه اروپا گفت: اسرائیل باید اقدامات بیشتری برای بهبود شرایط در نوار غزه و ورود و خروج کالا به این منطقه انجام دهد.

وی امروز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: ما باید اتفاقهای بیشتری در مورد بهبود اوضاع غزه مشاهده کنیم، بویژه در بخش صادرات، زیرا از این طریق اقتصاد غزه قادر به رشد مجدد خواهد بود.

بر این اساس وی در نشست امروز با وزیران اتحادیه اروپا دستاوردهای سفر هفته گذشته خود به خاورمیانه و دیدارهایش با مقامهای فلسطینی و اسرائیلی را در میان می گذارد.

اشتون همچنین بدون تفکیک دقیق مسائل گفت اگر رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خواهان تغییر در شرایط کنونی باشند، باید وضعیت غزه بهبود یافته و "گلعاد شالیت" نظامی در بند صهیونیستها از سوی حماس آزاد شود.

خاطرنشان می شود اشتون در دیدار خود از غزه از حماس خواسته که به نمایندگان صلیب سرخ اجازه دیدار با شالیت را بدهند. وی همچنین بدون درخواست روشن از رژیم اشغالگر قدس برای پایان دادن به محاصره غزه، خواستار پایان یافتن وضعیت رنج آور این منطقه شده و گفته است که با گذشت بیش از یک سال از حمله صهیونیستها، اوضاع غزه هیچ تغییری نکرده است.