اعتبار بیشتر به دستگاه های موفق یزد اختصاص می‌ یابد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد میرسعیدی بعداز ظهر دوشنبه در جلسه شورای فنی استان یزد که به میزبانی جهاد دانشگاهی این استان برگزار شد، اظهار داشت: همیشه دغدغه توزیع اعتبارات دستگاهها و کمبود اعتبار و درخواستهای فراوان را داریم اما در جذب با مشکلاتی مواجه هستیم که مدیران باید تلاش کنند برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دستگاه و نیز مصوبات سفرها بودجه را به طور کامل جذب کنند.
وی تاکید کرد: در تخصیص اعتبارات امسال، بودجه بیشتر به دستگاههایی تعلق میگیرد که جذب بیشتری داشتهاند، تا رقابت سالمی ایجاد شود و ما دیگر نگران کسری اعتبارات نباشیم.
میرسعیدی فعالیتهای صورت گرفته در بخشهای مختلف جهاد دانشگاهی را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: درخواستهای مطرح شده از سوی جهاد دانشگاهی برای همکاری به حق و قابل اجراست و با حضور آزمایشگاههای جهاد دانشگاهی، رقابت ایجاد شده و کیفیت کار ارتقاء مییابد ضمن اینکه از سوءاستفاده پیمانکاران نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی عنوان کرد: در بازدیدی که از یکی از کارگاههای آموزشی این واحد داشتم، شاهد علاقه خوب فراگیران بودم و نتایج نظرسنجی نیز گواه این مدعاست و با استقبال خوبی که از این دورهها صورت گرفته، دستگاهها باید از این آموزشها استفاده لازم را ببرند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به برگزاری انواع دورههای آموزشی توسط این واحد، اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 800 دانشجو در 36 رشته فعال در قالب 13 گروه در سه شعبه این واحد در حال فراگیری آموزش از 200 مدرس هستند.
محمدصالح شرافت افزود: در سال گذشته در بخش آموزشهای تخصصی، 900 هزار نفر ساعت آموزش ارائه شده که 17 هزار نفر از شهروندان در این دورهها شرکت کردند و بیش از نیمی از این افراد یعنی حدود 8 هزار و 600 نفر را کارکنان دولت تشکیل دادند.
وی خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی همچنین در بخش پژوهشی در دو بخش فنی شامل رشتههای سرامیک صنعتی، معدن و نانو و علوم انسانی شامل رشتههای توسعه مدیریت، مطالعات اجتماعی و محیط زیست و توسعه پایدار در حال فعالیت است.
شرافت همچنین مراکز خدمات تخصصی جهاد دانشگاهی در سطح استان یزد را مرکز خدمات تخصصی پزشکی و مرکز خاک و مصالح ساختمانی معرفی کرد.
وی در این نشست همچنین پیشنهادات پژوهشی و خدمات تخصصی را برای همکاری بیشتر با شورای فنی استان عنوان کرد.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان یزد نیز در این جلسه به ارائه گزارش دورههای اجرا شده برای کارشناسان فنی استان یزد در سال 1388پرداخت و افزود: جهاد دانشگاهی بر اساس مجوزهای سازمان مدیریت و برنامهریزی، صلاحیت برگزاری دورههای آموزشی در راستای نظام جامع آموزش کارکنان دولت را داراست، از اینرو این واحد از سال 1386 همکاریهایی را با شورای فنی استان در زمینه اجرای دوره های آموزشی مشترک داشته و در سال گذشته نیز شش کارگاه برگزار کرده است.
مهدی باصولی عنوان کرد: کارگاهها توسط اساتید مجرب کشوری تدریس و تمامی دورهها نیز مستندسازی شده است.
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