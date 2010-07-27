پیشگویی رئیس شدن 7 ماه قبل از حکم!/ مدیریت فریاد و خط قرمز علمی کاربردیها

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه 4 مردادماه جاری، مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی در سالن غذاخوری این دانشگاه با حضور دو معاون وزیر علوم و جمع زیادی از روسای مراکز و واحدهای آموزشی این دانشگاه و هیئت رئیسه آن برگزار شد.

*دکتر بلندی تاریخ شروع فعالیت خود را در دانشگاه علمی کاربردی سوم شعبان سال 1382 عنوان کرد و پس از آن گفت: 5 سال پیش در چنین روزی حکم ریاستم را گرفتم.

*در متن تقدیرنامه وزیر علوم از دکتر بلندی آمده بود که وی در تاریخ اول خرداد ماه سال 89 مدت مسئولیت اش به پایان رسیده و درخواست معرفی جایگزین کرده است که مورد موافقت وزیر علوم قرار گرفت.

*دکتر جعفری معاون دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی که به شعرسرایی در محافل دانشگاه مشهور است در پایان ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه در قطعه شعری خطاب به دکتر بلندی گفت: "تو که همچو افکارت بلندی"

*حبیب زاده نماینده واحدهای استانی که از استان آذربایجان شرقی در این مراسم حضور یافته بود ایجاد دوره های کارشناسی ارشد از جمله در تراکتورسازی و مکانیکی را از جمله خط قرمزهای واحدهای علمی کاربردی ذکر کرد. نماینده واحدهای استانی دو سفر به دکتر بلندی تقدیم کردند.

*طائب نماینده وزیر علوم در مراسم گفت: ما دکتر بلندی را از چند سال پیش به دلیل توانایی های مدیریتی در چاه مدیریت انداختیم! وی تاکید کرد همسر دکتر بلندی در موفقیتهای وی تاثیر بسیار زیادی داشته است. وی همچنین با اشاره به حلالیت طلبی دکتر بلندی از بلندکردن صدای خود گفت: مدیریت بدون داد و فریاد، مدیریت نیست.

*دکتر پورعباس با اشاره به اینکه پس از پنج ماه فراغت از مسئولیت ریاست سازمان سنجش آموزش کشور در حال رسیدگی به امور دانشجویان دکتری بوده است گفت: تازه خلاص از کار اجرایی خلاص شده بودیم و دانشجویان دکتری ما را دعا می کردند که دوباره مسئولیت را پذیرفتم. امیدوارم همین بلا سر دکتر بلندی هم بیاید!

*دکتر پورعباس با اشاره به دیداری که با دکتر بلندی 7 ماه پیش از این داشته است گفت: 7 ماه پیش دکتر بلندی برای موضوعی به سازمان سنجش آمده بود و من با توجه به توسعه دانشگاه علمی کاربردی به او گفتم حاضرم جایم را با او عوض کنم اما نمی دانستم که این اتفاق واقعاً رخ می دهد.

*دکتر پورعباس با اشاره به جلسه تودیع و معارفه خود در سازمان سنجش گفت: من آنجا گفتم سازمان سنجش مخروبه بود ولی اینجا (دانشگاه علمی کاربردی) همه چیز آباد است و تنها باید با تلاش شبانه روزی نظام مهارتی را سریع تر تدوین کنیم.