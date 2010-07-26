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۴ مرداد ۱۳۸۹، ۲۳:۰۶

هفته نخست لیگ دهم /

پیروزی استیل آذین پرستاره برابر فولاد خوزستان در نخستین دیدار

پیروزی استیل آذین پرستاره برابر فولاد خوزستان در نخستین دیدار

دیدار تیم های فوتبال فولاد خوزستان و استیل آذین در هفته اول لیگ دهم با پیروزی استیل آذین به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته اول دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 20:45 دقیقه امروز دوشنبه تیم ها فوتبال فولاد و استیل آذین در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که به قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد تیم پرستاره استیل آذین که در فصل نقل و انتقالات بازیکنان مطرح و خبرسازی را به خدمت گرفته بود، با نتیجه 1 بر صفر بر فولاد خوزستان غلبه کرد. گل این دیدار را میلاد زنیدپور (87) به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای برگزار شده امروز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 3 بر 2 شهرداری را در تبریز شکست داد، پاس همدان با یک گل برابر مس کرمان به پیروزی رسید و ذوب آهن نیز پیکان را شکست داد.

سایر دیدارهای هفته اول دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز سه شنبه طیق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

سه شنبه - 5/5/89
* راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان، 17:40، ورزشگاه اکباتان تهران
* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - نفت تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران
* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 20:30 ، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

کد مطلب 1123800

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