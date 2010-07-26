پیروزی استیل آذین پرستاره برابر فولاد خوزستان در نخستین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته اول دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 20:45 دقیقه امروز دوشنبه تیم ها فوتبال فولاد و استیل آذین در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که به قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد تیم پرستاره استیل آذین که در فصل نقل و انتقالات بازیکنان مطرح و خبرسازی را به خدمت گرفته بود، با نتیجه 1 بر صفر بر فولاد خوزستان غلبه کرد. گل این دیدار را میلاد زنیدپور (87) به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای برگزار شده امروز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 3 بر 2 شهرداری را در تبریز شکست داد، پاس همدان با یک گل برابر مس کرمان به پیروزی رسید و ذوب آهن نیز پیکان را شکست داد.

سایر دیدارهای هفته اول دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز سه شنبه طیق برنامه زیر برگزار خواهد شد: