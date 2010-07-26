پیروزی استیل آذین پرستاره برابر فولاد خوزستان در نخستین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته اول دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 20:45 دقیقه امروز دوشنبه تیم ها فوتبال فولاد و استیل آذین در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم رفتند.
در این دیدار که به قضاوت خداداد افشاریان برگزار شد تیم پرستاره استیل آذین که در فصل نقل و انتقالات بازیکنان مطرح و خبرسازی را به خدمت گرفته بود، با نتیجه 1 بر صفر بر فولاد خوزستان غلبه کرد. گل این دیدار را میلاد زنیدپور (87) به ثمر رساند.
در سایر دیدارهای برگزار شده امروز تیم فوتبال استقلال تهران با نتیجه 3 بر 2 شهرداری را در تبریز شکست داد، پاس همدان با یک گل برابر مس کرمان به پیروزی رسید و ذوب آهن نیز پیکان را شکست داد.
سایر دیدارهای هفته اول دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز سه شنبه طیق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
سه شنبه - 5/5/89
* راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان، 17:40، ورزشگاه اکباتان تهران
* سایپا کرج - صبای قم، ساعت 18:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - نفت تهران، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 19:40، ورزشگاه آزادی تهران
* شاهین بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 20:30 ، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
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