اخبار کوتاه ورزشی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، 450 نفر از بسیجیان سراسر کشور پس سه روز تلاش پرچم کشورمان را بر فراز قله 4811 متری سبلان به اهتراز در آوردند.

در مرحله اول این صعود سراسری که از اواخر تیر ماه جاری از محل اردوگاه انصار الحسین شهرستان سرعین و شابیل آغاز شده بود، بیش از 60 نفر از بانوان موفق به فتح قله شدند.

همچنین در مرحله دوم نیز در ساعت یک بامداد 350 نفر از برادران شرگت کننده در این کوهنوردی پس از پنج ساعت کوهپیمایی قله سبلان را فتح کردند.

به گفته رئیس هیئت کوهنوردی سازمان بسیج مستضعفین کشور، نفرات برتر صعود کننده به قله سبلان برای شرکت در جشنواره هیمالیا نوردی که آبان ماه امسال در کشور نپال برگزار می‌شود، انتخاب خواهند شد.

همایش پیاده‌ روی با خانواده در اردبیل

همایش پیاده‌روی با خانواده در دریاچه شورابیل اردبیل برگزار شد. در این همایش جمع کثیری از خانواده‌ها و بویژه جوانان و نوجوانان مسیر هفت کیلومتری دریاچه شورابیل را دور زدند.

در همایش پیاده‌روی با خانواده بیش از سه هزار نفر حضور داشتند و در پایان نیز به همت تربیت‌ بدنی استان و سازمان ملی جوانان به قید قرعه به 50 نفر از شرکت‌ کنندگان جوایزی اهدا شد.

سرپرست تربیت‌ بدنی استان اردبیل در این همایش با اشاره به افزایش توجه جوانان به امر ورزش افزود: درخشش و افتخار آفرینیهای جوانان در عرصه‌های ورزشی و کسب مدالهای رنگارنگ یک ظرفیت ممتاز برای کشورمان است.

توفیق کابلی اضافه کرد: خطه اردبیل نیز با تحویل قهرمانان و پهلوانانی چون رضازاده، دایی، اشکانی و مدبر توانسته است در این الگو دهی شایسته عمل کند.

وی ابراز داشت: امروز بسیاری از جوانان ما از رفتار و منش ورزشکاران شایسته که همان راه و روش درست و اصولی تاکید شده در دین اسلام است، برای خود طریق و شیوه سالم انتخاب کرده‌اند.

سرپرست تربیت ‌بدنی استان برگزاری همایشهای پیاده‌روی با خانواده را فرصت و زمینه‌ای برای رشد و تعالی جسم و روح عنوان کرد و بر تداوم چنین همایشهایی به مناسبتهای مختلف تاکید کرد.

کسب چهار مدال طلای جهانی توسط ورزشکاران اردبیلی

ورزشکاران هنرهای رزمی استان اردبیل چهار مدال طلای فستیوال جهانی هنرهای رزمی را کسب کردند. این فستیوال با حضور بیش از 40 کشور جهان در جزیره کیش برگزار شد.

در فستیوال جهانی هنرهای رزمی، هئیت ورزشهای رزمی اردبیل در بخش مردان توسط علی فرج زاده در وزن 63 کیلوگرم و اسماعیل فرهت در وزن 75کیلوگرم رشته کیک بوکسینگ، ابراهیم اکران پور در وزن 71 کیلوگرم رشته موی تای به سه نشان طلا دست یافت.

همچنین در قسمت بانوان نیز فرح روز قربانی در رشته کشتی با کمربند در وزن 48 کیلوگرم با شکست تمامی حریفان خود، با کسب گردن آویز طلا بر سکوی اول تکیه زد.

نتایج مسابقات لیگ اسکیت استان

مسابقات لیگ نونهالان و نوجوانان اسکیت قهرمانی استان در دو بخش بانوان و آقایان در ادبیل برگزار شد.

در این مسابقات که در ورزشگاه بیست هزار نفری علی دایی برگزار می شد، تیم اردبیل در بخش آقایان و تیم مشگین شهر در بخش بانوان به مقام قهرمانی دست یافتند.

در پایان این مسابقات و در بخش آقایان تیم اسکیت "تک سن سبلان" از اردبیل به مقام اول دست یافت و تیمهای اسکیت آریا از خلخال و تیم اسکیت کاردان آذربایجان از اردبیل به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز تیم اسکیت شهرستان مشگین شهر اول شد و تیم اسکیت شهرستان نمین به مقام دوم دست یافت. در این بخش تیم اسکیت دنیای ورزش اردبیل نیز سوم شد.