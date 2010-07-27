حجاب نوعی فرهنگ است/ لزوم حمایت از پلیس برای مقابله با بدحجابی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله مهدی هادوی تهرانی شامگاه دوشنبه در همایش بررسی نقش حجاب و عفاف در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که از سوی هیئت و کانون خادم الرضا(ع) برگزار شد، از آنچه به نظرش زیرسئوال بردن فرهنگ عفاف و حجاب از سوی صداوسیما و برخی هنرمندان است انتقاد کرد.

وی افزود: صداوسیما با اشکال مختلف عفاف و حجاب را زیرسئوال برده است و من بارها به مسئولان رسانه ملی این نکته را تذکر دادم که شما و هنرمندان شما متاسفانه با اشکال مختلف و ظرافت های هنری مسئله عفاف و حجاب را زیر سئوال برده اید.



وی اضافه کرد: بخش زیادی از فرهنگ اسلامی در رسانه است. وقتی در رسانه، زن مسلمان نماد تحجر معرفی شود، این ضد فرهنگ حجاب و عفاف است.



هادوی تهرانی گفت: وقتی ذهن مخاطب برداشت مثبتی نسبت به فرهنگ ضد حجاب و عفاف داشته باشد توسعه این فرهنگ صورت نمی گیرد.



وی در ادامه پلیس هر جامعه ای را نماینده حکومت و نظام آن جامعه در دید افکار عمومی دانست و اظهار داشت: پلیس ایران باید نماینده کامل نظام به لحاظ اخلاقی و معرفتی باشد.



هادوی تهرانی بر لزوم حمایت از پلیس تاکید کرد و گفت: نباید پلیس به عنوان مجری قانون در جامعه تضعیف شود.



وی ادامه داد: اگر بتوانیم برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه برنامه ریزی داشته باشیم و همه نهادهای جامعه مسئولیت خود را به درستی بشناسند و عمل کنند، شاهد جامعه ای خواهیم بود که زمینه ساز ظهور حضرت حجت(عج) است.



وی گفت: اگر خدای ناکرده صلاحیت ها را از دست بدهیم و فساد به اشکال مختلف در درون خانه های ما رخنه کند و از درون پوسیده شویم هیچ تضمینی برای بقا وجود ندارد.



وی حجاب اسلامی را نوعی فرهنگ دانست و گفت: پوشش نمادی از تمدن است و انسان تنها حیوانی است که پوشش خود را انتخاب می کند و این گزینش و انتخاب نمایانگر شخصیت اوست.



هادوی تهرانی با بیان اینکه مفاهیم وابسته به یک زمان و مکان خاصی نیست، تصریح کرد: اسلام دینی است برای همه زمان ها و مکان ها، بنابراین مفاهیمی که در این دین آمده مفاهیمی جهانشمول است که در موقعیت های مختلف قابل تطبیق است.



استاد حوزه علمیه حجاب را عاملی برای عفاف عنوان کرد و افزود: عفاف حالتی در جامعه است که افراد حریم و حرمت خود و دیگران را حفظ کنند.



وی اضافه کرد: اسلام به ما اجازه نمی دهد به دیگران و خودمان تعرض کنیم و آبروی دیگران و خودمان را ببریم و حرمت و حریم دیگران را بشکنیم.



گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نیازمند مشارکت ملی است



هادوی تهرانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حجاب را در دنیا زنده کرد، یادآور شد: در حال حاضر فرهنگ حجاب و عفاف در کشورهای غربی گسترش یافته و حتی در برخی شهرهای انگلیس تعداد محجبان بیشتر از بدحجابان است.



وی گفت: اگر امروز نگران حجاب و عفاف در کشور هستیم نه به خاطر اینکه این مسئله ضعیف تر از کشورهای دیگر است بلکه باید این مسئله را توجه داشت که ایران پرچمدار مذهب تشیع و به عنوان منادی ارزش ها و مفاهیم اسلامی مطرح است.



استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: اگر امروز نسبت به تقویت فرهنگ عفاف و حجاب تذکر داده می شود نه به این خاطر که بدحجابی کشور را فرا گرفته است، بلکه توقع از منتظران امام زمان(عج) بیش از این است.



هادوی تهرانی گفت: توسعه فرهنگ عفاف و حجاب چیزی نیست که از سوی یک گروه و سازمان صورت گیرد بلکه نیامند مشارکت ملی است.



گسترش فساد برای ظهور منجی تصور اشتباهی است



هادوی تهرانی با اشاره به شرایط زمینه سازی ظهور امام زمان(عج) اظهار داشت: ما که برای فرج آن حضرت دعا می کنیم و باید دعا کنیم، توجه داشته باشیم که شاید یکی از موانع فرج امام زمان(عج) خود ما باشیم.



استاد حوزه علمیه اضافه کرد: این تصور غلط که برخی شیعیان، اهل تسنن و یهودیان مطرح کردند که برای ظهور منجی آخرالزمان باید به توسعه ظلم و فساد کمک کرد تصور اشتباهی است.



وی تصریح کرد: برای کمک به ظهور منجی باید نسل هایی را تربیت کرد که آمادگی پذیرش حکومت او را با تمام شاخصه های الهی داشته باشند.



هادوی تهرانی گفت: امام راحل انقلاب اسلامی را به عنوان گامی در راستای تربیت این نسل و زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی(عج) تفسیر می کردند و این یک واقعیت است.