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۲۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۱:۳۸

محيط زيست تهران در هجوم جاه طلبي هاي صاحبان صنايع

نهر فيروز آباد ؛ كانال فاضلاب هاي شهري و صنعتي تهران

نهر فيروزآباد در روزگار نه چندان دور رودخانه خروشان و رو بازي بود كه از نواحي بالادست خيابان زنجان تهران شروع شده و با طي بخش هاي جنوبي شهر و ميدان راه آهن به سوي اسماعيل آباد روانه مي شد، ولي امروز اين رودخانه به تدريج به يك كانال سربسته فاضلاب هاي شهري و صنعتي تبديل شده است.

يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن تاييد اين خبر و هشدار نسبت به آلودگي شديد نهر فيروز آباد به فاضلاب هاي شهري و صنعتي، افزود: نهر فيروز آباد از حدود 40 سال پيش روباز بوده و آب در آن جريان داشته است ولي بتدريج اين نهر به شكل يك كانال زير زميني در آمده و صنايع و كارخانجات حاشيه آن مانند كارخانه شير پاك و مجتمع هاي مسكوني، سيستم فاظلاب خود را  به آن وصل كردند.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر حجم زيادي ازآب اين نهر را فاضلاب ها تشكيل مي دهند ، تصريح كرد: آلودگي محصولات كشاورزي اسماعيل آباد نيز از آب آلوده نهر فيروز آباد نشات مي گيرد  و زير از آب اين نهركه مملو از فاضلاب هاي شهري و صنعتي است در اراضي اطراف اسماعيل اباد براي مصارف كشاورزي استفاده مي شود.

وي با اشاره به برخورد ها و صدور اخطاريه هايي از سوي سازمان محيط زيست با عوامل آلودگي نهر فيروز آباد، افزود: سازمان محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي نيرو وكشاورزي و صنايع حاشيه اين رودخانه درصدد است كه يك تصفيه خانه در انتهاي اين نهر ايجاد كنند تا هر يك از صنايع مجبور به احداث تصفيه خانه هاي جداگانه اي نشوند. 

کد مطلب 112383

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