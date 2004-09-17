نهر فيروز آباد ؛ كانال فاضلاب هاي شهري و صنعتي تهران

يوسف حجت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن تاييد اين خبر و هشدار نسبت به آلودگي شديد نهر فيروز آباد به فاضلاب هاي شهري و صنعتي، افزود: نهر فيروز آباد از حدود 40 سال پيش روباز بوده و آب در آن جريان داشته است ولي بتدريج اين نهر به شكل يك كانال زير زميني در آمده و صنايع و كارخانجات حاشيه آن مانند كارخانه شير پاك و مجتمع هاي مسكوني، سيستم فاظلاب خود را به آن وصل كردند.
وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر حجم زيادي ازآب اين نهر را فاضلاب ها تشكيل مي دهند ، تصريح كرد: آلودگي محصولات كشاورزي اسماعيل آباد نيز از آب آلوده نهر فيروز آباد نشات مي گيرد و زير از آب اين نهركه مملو از فاضلاب هاي شهري و صنعتي است در اراضي اطراف اسماعيل اباد براي مصارف كشاورزي استفاده مي شود.
وي با اشاره به برخورد ها و صدور اخطاريه هايي از سوي سازمان محيط زيست با عوامل آلودگي نهر فيروز آباد، افزود: سازمان محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي نيرو وكشاورزي و صنايع حاشيه اين رودخانه درصدد است كه يك تصفيه خانه در انتهاي اين نهر ايجاد كنند تا هر يك از صنايع مجبور به احداث تصفيه خانه هاي جداگانه اي نشوند.
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