ترافیک سنگین در محور چالوس/ محدودیت تردد در محور قم تا فردا ادامه دارد

سرهنگ پرویز صیاد البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تردد انواع وسیله نقلیه در محور کرج به چالوس تا دو راهی دیزین از ساعت 16 تا 22 سه شنبه 5 مرداد ماه به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.

وی افزود: همچنین از ساعت 6 صبح امروز پنجم مردادماه تا ساعت 24 امشب تردد تمامی تریلرها و کامیونها به جز کامیونهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از جاده هراز به فیروز کوه، تهران به قائم شهر و محور ساوه تا دو راهی قزوین- همدان ممنوع است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور یادآور شد: محدودیت تردد انواع وسایل باربری مانند تریلر، کامیون و کامیونت که از 6 صبح روز گذشته در محورهای سلفچگان به قم، کاشان به قم و تهران به قم آغاز شده تا 6 صبح فردا چهارشنبه 6 مرداد ماه ادامه دارد.

سرهنگ البرزی تاکید کرد: چنانچه تردد دراطراف محورهای منتهی به قم عادی شود و گزارش واحدهای گشت و پاسگاهی این موضوع را تایید کنند، محدودیت تردد در جاده های منتهی به قم و مسجد جمکران تا پیش از صبح فردا منتفی می شود.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور در مورد آمار حوادث جاده ای 24 ساعت گذشته کشور گفت: در 24 ساعت گذشته 24 فقره تصادف منجر به فوت و 114 فقره تصادف منجر به جرح در جاده های کشور گزارش شد.

وی ادامه داد: ساعت 18 و 30 دقیقه عصر روز گذشته یک سواری پیکان در استان خراسان جنوبی واژگون شد و در این سانحه دو نفر کشته و دو نفر مجروح شدند.

سرهنگ البرزی بیشترین علت وقوع تصادفات در این مدت را انحراف به چپ، عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد.