انتقاد نامجو از رشد مصرف برق/ تولید 2هزار مگاوات برق از انرژیهای غیرفسیلی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک مجید نامجو صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: هم اینک میزان مصرف برق در کشور در پیک مصرف آن 41 هزار مگاوات است که فعالیت نیروگاه بوشهرسهم بسزایی در افزایش توان تولید برق در کشور و پاسخگویی به نیازهای فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور خواهد داشت.

وی افزود: تولید انرژی برق از سوختهای غیرفسیلی و پاک از برنامه های مورد تاکید این وازرتخانه است.

نامجو گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت نیرو تولید دو هزار و 100 مگاوات برق از طریق انرژی های غیرفسیلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: بر این اساس دولت تلاش می کند با تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی زمینه را برای سرمایه گذاری در تولید برق به روشهای خورشیدی، بادی و سایر روشهای پاک در تولید برق زمینه را برای ایجاد این میزان ظرفیت تولید برق فراهم کنند.

نامجو با اشاره به اینکه دولت توانایی کافی را برای سرمایه گذاری در این بخش نداردف گفت: فعالان بخش خصوصی می توانند با تدوین خرید برق به صورت درازمدت و با نرخ تضمینی نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به اینکه هم اینک 10 درصد از برق مصرفی کشور توسط بخش خصوصی تولید می شود گفت: با تضمین های پیش بینی شده بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این صنعت کاملا مقرون به صرفه اعلام کرده است و انتظار می رود به زودی با طرح واگذاری 35 نیروگاه تولید برق در کشور بخش خصوصی با استقبال بالایی از این نیروگاهها بهره برداری کند.

عملیات واگذاری چهار نیروگاه دولتی تا دو هفته دیگر آغاز می شود

به گفته وی تا دو هفته آینده عملیات واگذاری 4 نیروگاه دولتی از مجموع 35 نیروگاهی که باید به بخش خصوصی واگذار شود آغاز خواهد شد و بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود این واگذاری ها به خوبی به این بخش به انجام برسد.

نامجو در ادامه با انتقاد از رشد فزاینده مصرف برق در کشور گفت: هم اینک رشد مصرف برق درکشور به دو درصد رسیده است که این رشد بسیار بالاست و باید با مدیریت مصرف و بهینه سازی فرآیندهای مصرف در واحدهای صنعتی و خانگی از رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور جلوگیری شود.

خاموشی های مناطق ناشی از مشکلات فنی است

وی با رد خاموشی در استانهای مختلف کشور گفت: وزارت نیرو در تامین انرژی الکتریکی با کمبودی روبرو نیست و در صورتی که در برخی مناطق خاموشی های پراکنده ای رخ می دهد این موضوع ناشی از مشکلات فنی و محلی بوده و ارتباطی به کمبود توان تولید انرژی ندارد.

وزیر نیرو در ادامه وضعیت آب در پشت سدهای کشور اشاره کرد و گفت: تنها نگرانی که از بابت تامین آب شرب در کشور وجود دارد مربوط به استان قم است زیرا آب ذخیره شده در پشت سد 15 خرداد رو به پایان است و تلاش داریم با استفاده از روشهای جایگزین حفر چاه های عمیق و مدیریت مصرف از مشکلات کم آبی موجود دراستان قم به سلامت عبور کنیم.

وی با اشاره به آمار ارائه شده وزارت نیرو در مورد صرفه جویی صورت گرفته در انرژی الکتریکی طی دو روز تعطیلی در کشور گفت: در این دو روز بیش از 4 هزار مگاوات انرژی برق در کشور صرفه جویی شد که نباید همه آن را ناشی از مصرف بالای دستگاههای دولتی دانست زیرا با تعطیل شدن دستگاههای دولتی بسیاری از زیرمجموعه های بخش خصوصی که با این دستگاهها در ارتباط بوده اند نیز تعطیل شده و درنتیجه مصرف برق در کشور کاهش یافته است بنابراین نمی توان گفت دستگاههای دولتی این میزان مصرف انرژی انجام می دهند.

نامجو با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه دولت نرخ مصرف برق 833 ریال برای دستگاههای دولتی تعیین شده است از تمدید این رقم برای مصرف برق از سوی دستگاهها خبر داد و گفت: دولت سعی دارد با استفاده از روش های افزایش هزینه های برق، جایگزینی لامپ های کم مصرف به جای لامپ های پرمصرف زمینه را برای مدیریت بهتر مصرف انرژی الکتریکی در دستگاههای دولتی فراهم کند.