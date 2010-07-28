موندریان به آزمایشگاه آمد!/ تصاویر دیدنی آثار هنری در زیر میکروسکوپ

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر ساعتها چشمان خود را به چشمی میکروسکوپ بچسبانید در نهایت قادر خواهید بود ساختارها، مدارها و یا سلولهای زیبایی را به شکل یک اثر هنری خلق کنید.

معمولا دانشمندانی که مطالعات آنها در مقیاس نانو صورت می گیرد طی انجام این مطالعات در ریزساختارها تغییراتی را به وجود می آورند تا دیدن آنها خوشایندتر شود. در اینجا است که پدیده ای به نام "هنر بر روی تراشه" شکل گرفته و تصاویر آنها به عنوان آثار هنری علمی مورد توجه قرار می گیرند.

در ادامه تصاویر مجموعه ای از "هنر بر روی تراشه" که در نشریه علمی نیوساینتیست منتشر شده را مشاهده می کنید:

"گپ میکرولوله ها در غروب خورشید"

نور بازتاب داده شده در این تصویر منشوری ایجاد کرده که از میان تراشه میکروفلودیکی می درخشد. در حالت مطالعاتی این تراشه به عنوان بستر کشت سلولی و لوله های آن برای تغذیه و رساندن دارو مورد استفاده قرار می گیرند

"روزی که موندریان به آزمایشگاه آمد"

تراشه بالا تحت تاثیر آثار "پیت موندریان" خلق شده است؛ نقاشی که رویکردش به هنر را کاملا علمی می دانند. لوله های مملو از مایع آبی رنگ بر روی این تراشه یادآور خطوط افقی و عمودی شبکه های طرح شده در آثار موندریان است

"مخلوط کن رنگی"

مایعات متحرک حتی در کمترین حجم نیز می توانند رشد سلولها را مختل کنند و این تراشه با لوله کشی مایعات در زیر سطح متخلخلی که سلولها بر روی آن رشد می کنند این مشکل را حل کرده است

"نورونها نگاهت می کنند"

نورونهای کشت داده شده در نور سبز فلورسنت

"عکاسی از ستاره ها"

این ستاره های 20 میکرومتری از ماده ای به نام "پلی دی متیل سیلوکزان" ساخته شده اند؛ ماده ای که معمولا برای ساخت سطوحی برای رشد سلولی مورد استفاده قرار می گیرد