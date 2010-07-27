اشغالگران یک روستای فلسطینی را با خاک یکسان کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، روستای عراقیب در منطقه نقب قرار دارد که فلسطینیان 1948 در آن زندگی می کنند.

صبح امروز صدها نیروی پلیس رژیم صهیونیستی تحت تدابیر امنیتی شدید و با حمایت چندین فروند بالگرد و 50 خودروی نظامی به روستای عراقیب یورش بردند. این نیروها ابتدا روستا را محاصره کرده و پس از آن روستا را از سکنه خالی کردند.

تصویری از تخریب خانه های فلسطینیان در روستای عراقیب

در ادامه بولدوزرهای رژیم صهیونیستی با حمایت نیروهای امنیتی شروع به تخریب خانه های فلسطینیان کردند. در نهایت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی پس از تخریب تمام 35 واحد مسکونی روستای عراقیب و با خاک یکسان کردن آن، روستای مذکور را ترک کردند.

خاطر نشان می شود روستای عراقیب یکی از 45 روستای اعراب 1948 در فلسطین اشغالی است که رژیم صهیونیستی آنها را به رسمیت نمی شناسد. مدیریت اراضی رژیم اشغالگر قدس ساکنان این روستاها را که در سرزمین آبا و اجدادی خود زندگی می کنند به تصرف غیر قانونی اراضی متهم می کند.