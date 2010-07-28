تغییر نام تجاری "پتروشیمی اراک" تهدید 25 ساله تلاش جهانی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، لابلای خبرهای ناخوشایندی که صنایع استان مرکزی با آن درگیر هستند و البته درون مایه اصلی آنها کار و تولید است، خبر تغییر نام پتروشیمی شازند اراک خبری جدید بود که فارغ از اینکه چه کسانی و با چه انگیزه ای به دنبال آن هستند، خبر مسرت بخشی نبود زیرا نام تجاری" پتروشیمی اراک" به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور را تهدید می کند.

اکنون نام پتروشیمی اراک در بورس و تابلوی کارخانه با پسوند شازند تغییر کرده است و شمارش معکوس برای تغییر اسناد این کارخانه آغاز شده است، آنچه به دلهره کارکنان وکارگران کارخانه اضافه می کند تبعات منفی این تغییر نام است که هیچگاه باعث اختلاف بین دو شهر اراک و شازند نشده بود.

تغییر نام پتروشیمی با هر هدفی همانند اقتصادی، مردمی، نگاه ناسیونالیستی منطقه ای، تکنولوژیکی ،علمی و کارگری باشد از نظر کارشناسان مردود است.

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مزه پیروزی، تلخ می شود

استان مرکزی و در قلب آن اراک، جزو استانهای صنعتی کشور است، صنایع اراک پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرموده امام راحل، مسیر خودکفایی را در پیش گرفتند و درهشت سال جنگی که به کشور تحمیل شد پشت سر رزمندگان خدمات شایانی در عرصه صنعت دفاعی نصیب کشور کردند و پیروزی های رزمندگان را کامل کردند.

صنایع اراک پس از دوران دفاع مقدس مسیر خودکفایی و بومی کردن انواع فناوری ها را رها نکردند و کار و تولید را ادامه دادند واکنون با وجود همه چالشهایی که در مسیر تولید قرار گرفته، به کار ادامه می دهند و در مقایسه با مشکلاتی که دارند وفادارترین نیروها به انقلاب اسلامی و ارکان اساسی نظام هستند و خواستار استقلال کامل صنعتی کشور هستند.

با این حال در این دوران که کارگران و مهندسان با وجود مشکلات به کار و تولید ادامه می دهند و با توجه به توطئه های ریز و درشت دشمنان، از کمترین فرصتها و امکانات برای حضور در بازار جهانی استفاده می کنند خبر تغییر نام پتروشیمی اراک به نام دیگر، پنبه کردن تلاش های 25 ساله ای است که این صنعت در استان پا گرفته و فضای خوبی در بازار جهانی برای خود دست و پا کرده است.

ساخت پتروشیمی به دست توانمند مهندسان ایرانی

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پتروشیمی و پالایشگاه اراک که هر دو در مسیر تغییر نام قرار گرفتند، جزو تنها واحدهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی به دست توانمند مهندسان و جوانان این مرز و بوم ساخته شده است.

پالایشگاه اراک با اصرار تعدادی از موثران شازند به نام پالایشگاه شازند تغییر نام یافت و گرچه تبعات آن در آینده مشخص می شود چرا که نام " اراک" در بازار جهانی معروف است و بسیاری از تولیدات مهم صنعتی استان که در اراک تولید می شود با پسوند " اراک" مطرح می شود و پتروشیمی اراک نامی آشنا و معتبر است.

با این حال به دلیل جایگاه استراتژیک پتروشیمی اراک تغییرنام این صنعت تبعات بیشتری خواهد داشت زیرا تولیدات پالایشگاه برای داخل کشور است و تولیدات پتروشیمی صادراتی است و بخشی از آن در داخل به فروش می رسد.

آیا حس ناسیونالیستی پشت سر تغییر نام پتروشیمی اراک است؟

سئوال این است که هدف از تغییر نام پتروشیمی چیست؟

پتروشیمی در زمانی که ساخته و راه اندازی شد در محدوده اراک قرار داشت به تعبیر دیگر شهرستان شازند جزو اراک بود و اکنون که پس از چند سال استقلال این شهرستان، برخی مدعیان تغییر نام، وجود پسوند اراک را ظلمی در حق مردم شازند می دانند.

اگر پشت سر تغییر نام تنها مجتمع پتروشیمی استان حس ناسیونالیستی باشد، شاید زمانی که این صنعت به دلیل تغییر نام، به نام مهجور و بدون سابقه ای دربازار جهانی تبدیل شود وکارخانه با کاهش صادرات و فروش و کارگران با مشکلات حقوقی مواجه شوند این حس ناسیونالیستی هیچگاه نتواند دردی از دردها را درمان کند.

اراک و شازند به مثابه خواهر و برادر

درحالیکه شهرستانهایی ازاستان مرکزی به دلیل سوء مدیریت دچار اختلافات مقطعی شدند و برخی افراد دم از جدایی و پیوستن به سایر استانها زدند اراک و شازند مناطقی بودند که در کنار هم در آرامش زندگی کردند.

بسیاری از اراکی ها و شازندی ها با هم خویشاوند هستند و نزدیکترین منطقه به هم محسوب می شوند ایجاد چنین مسائلی که اختلاف ایجاد می کند می تواند تبعاتی گسترده تر در آینده داشته باشد.

نمایندگان اراک در مجلس جلوی زیان را بگیرند

در حالیکه بسیاری از کارشناسان و کارکنان و کارگران این کارخانه از تغییر نام کارخانه ناراضی هستند، معتقدند نمایندگان اراک در مجلس اقدامی جدی در تنویر افکار نسبت به تغییر نام انجام ندادند.

عباس رجایی نماینده مردم اراک حدود دو ماه پیش از نوشتن نامه ای به رئیس جمهور خبر داد که امید می رفت جلوی این ضرر را بگیرد اما از آن زمان خبری از نتیجه این نامه نشده است.

سید احمد لطفی دیگر نماینده مردم استان در مجلس و در کمیسیون صنایع است که مردم انتظار دارند اقدامی در این زمینه انجام دهد.

جلوی تبعات کارگری را از هم اکنون بگیریم

کاهش فروش،نتیجه غیرقابل انکارتغییر نام پتروشیمی اراک است که رخ نشان خواهد داد و اولین نتیجه کاهش صادرات، کاهش فروش و نقدینگی و عقب افتادن حقوق کارگران است که می تواند مشکلات استان را در این زمینه تشدید کند.

تصاویر اعتراض محدود کارگران یکی از کارخانه های اراک به دلیل نگرفتن حقوق که در یکی از شبکه های خارجی که بی شک مخالف استقلال ما هستند پخش شد را هنوز مردم به یاد دارند و جای آن دارد تصمیم گیرندگان به این مسائل دقت کافی نمایند و ضمن تقویت وحدت، زمینه کار و تولید بیشتر را فراهم کنند زیرا کاهش فروش، تبعات ناخواسته ای را ایجاد می کند که زیان آن نصیب همه می شود.