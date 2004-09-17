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۲۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۰:۴۷

مديركل سنجش وارزشيابي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با " مهر " :

فردا ؛ آغاز ثبت نام حق التدريسي ها براي شركت در آزمون استخدامي

مديركل سنجش وارزشيابي وزارت آموزش و پرورش گفت : معلمان حق التدريس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش مي توانند از فردا 28 شهريور تا 9 مهرماه براي ثبت نام در آزمون استخدامي به ادارات پست مناطق خود مراجعه كنند.

بهرام كريمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : طي هماهنگي هاي به عمل آمده بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت آموزش و پرورش، آزمون استخدام نيروهاي حق التدريس به منظور استخدام نيروهاي حق التدريس و تامين نيروي انساني مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصيلي برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه  در دفاتر ثبت نام جزئيات برگزاري آزمون استخدامي حق التدريسي ها ذكر شده است ، گفت : تمام نيروهاي حق التدريسي كه حداقل داراي 12 ساعت تدريس در هفته و سه سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش استان مربوطه باشند و در سال تحصيلي 83 - 82 به تدريس مشغول بوده و ابلاغ داشته باشند مي توانند در آزمون استخدامي حق التدريسي ها ثبت نام كنند.

گفتني است كه  تاكنون مجوز استخدام 42 هزار معلم به وزارت آموزش و پرورش داده شده است كه بر اساس گفته وزير آموزش و پرورش اولويت استخدام با معلمان حق التدريس است.

کد مطلب 112407

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