فردا ؛ آغاز ثبت نام حق التدريسي ها براي شركت در آزمون استخدامي

بهرام كريمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : طي هماهنگي هاي به عمل آمده بين سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت آموزش و پرورش، آزمون استخدام نيروهاي حق التدريس به منظور استخدام نيروهاي حق التدريس و تامين نيروي انساني مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصيلي برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه در دفاتر ثبت نام جزئيات برگزاري آزمون استخدامي حق التدريسي ها ذكر شده است ، گفت : تمام نيروهاي حق التدريسي كه حداقل داراي 12 ساعت تدريس در هفته و سه سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش استان مربوطه باشند و در سال تحصيلي 83 - 82 به تدريس مشغول بوده و ابلاغ داشته باشند مي توانند در آزمون استخدامي حق التدريسي ها ثبت نام كنند.

گفتني است كه تاكنون مجوز استخدام 42 هزار معلم به وزارت آموزش و پرورش داده شده است كه بر اساس گفته وزير آموزش و پرورش اولويت استخدام با معلمان حق التدريس است.