دستگاه های کرج برای تخصیص وام به خبرنگاران همکاری کنند

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: لازم است در صورت امکان، فرمانداری کرج با بانکهایی که امکان دادن وام به خبرنگاران را داشته باشند، تعامل مطلوبی برقرار کند تا از هم اکنون، زمینه های لازم برای تخصیص این وام فراهم شود و تا حد ممکن، خبرنگاران کرجی بتوانند از وامهای مناسب بهره مند شوند.

وی ادامه داد: البته لازم است تا حد ممکن در این زمینه از بانکهای مختلف کمک گرفته شود تا هرچند نفر از خبرنگاران از یک بانک وام دریافت کنند ضمن اینکه بهتر است رقم وامی که قرار است اختصاص داده شود، مطلوب باشد تا بتواند بخشی از مشکلات خبرنگاران را به شکل جدی رفع کند.

از تخصیص وام مناسب به خبرنگاران کرج غافل نشویم

این عضو شورای شهر کرج اظهار داشت: البته اگر صندوق حمایتی خبرنگاران در کرج تشکیل شود، بسیاری از مشکلات آنها کاهش می یابد اما نباید به بهانه این امر از تخصیص وام برای خبرنگاران کرج غافل شویم.

پورمظاهری عنوان کرد: لازم است تشکیل خانه مطبوعات و آغاز به کار آن به شکل عملی با جدیت دنبال شود و همه دستگاه های ذیربط از جمله اداره ارشاد کرج در این خصوص بر میزان همکاری های خود بیفزایند.

خبرنگاران کرجی لب تاپ با اقساط دریافت کنند

وی اضافه کرد: در صورت امکان نیز باید این زمینه فراهم شود که خبرنگاران کرجی لپ تاپ با اقساط دریافت کنند البته باید میزان اقساط و بهره معقول باشد تا به خبرنگاران فشار اقتصادی وارد نشود و آنها بتواند لپ تاپ مورد نیاز خود را با پایین ترین بهره ممکن بگیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در صورت امکان باید شرایطی فراهم شود که خبرنگاران هر لپ تاپی را که مد نظر آنها است، دریافت کنند و تا حد ممکن، اجباری برای تخصیص نوع خاصی از لپ تاپ وجود نداشته باشد.

این عضو شورا افزود: شورای شهر و شهرداری کرج برای کمک به کاهش مشکلات خبرنگاران کرجی آماده است و در صورت همکاری سایر دستگاه ها وادارات کرجی می توانیم روز خبرنگار را در کرج به شکل پرشور برگزار کنیم و هدیه های مناسبی برای خبرنگاران در نظر بگیریم و اهدا کنیم.

برغم محدودیتهای مالی برای برگزاری پرشور روز خبرنگار می کوشیم

وی یادآور شد: البته شهرداری و شورا امسال با برخی از محدودیتهای مالی مواجه بوده اند اما با این وجود در حد توان خود برای برگزاری پرشوور روز خبرنگار در کرج می کوشیم و همکاری سایر دستگاه ها را نیز خواستاریم.

این مسئول از برگزاری تور یکروزه برای خبرنگاران کرجی نیز به عنوان یک امر بسیار مطلوب نام برد و خاطرنشان کرد: این امر می تواند به باقی ماندن خاطراتی ماندگاری برای خبرنگاران کرجی منجر و باعث شود یک اردوی مفرح داشته باشند.