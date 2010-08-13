حیات زبان فارسی معیار در خطر است

سروش شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: رسانه ها نقش موثری در حفظ زبان معیار دارند اما متاسفانه این امر در کشور ما در برخی از موارد از سوی برخی از رسانه ها مورد کم توجهی قرار می گیرد که این مسئله آثار نامطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: لازم است رسانه ها نقش خود در خصوص حفظ زبان معیار و جلوگیری از نابودی آن را بیش از قبل جدی بگیرند و با عملکرد مثبت خود به حفاظت بیشتر از این زبان و نگهداری آن کمک کنند زیرا زبان معیار در جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رسانه ها نسبت به زبان فارسی معیار اطلاعات لازم را کسب کنند

شهبازی اظهار داشت: لازم است رسانه ها نسبت به زبان فارسی معیار اطلاعات لازم را کسب کنند زیرا بدون این امر نمی توانند به حفاظت از این زبان کمک کنند ضمن اینکه لازم است واژه های زبان معیار بیش از قبل در مکالمات به کار گرفته شود.

وی عنوان کرد: مجریان برنامه های تلویزیونی و رادیویی در این زمینه نقش بسیار مهمی به عهده دارند و با عملکرد مثبت خود و به کارگیری واژه های زبان معیار در کلام خود می توانند به فرهنگسازی در جهت استفاده بیشتر از این واژه ها در مکالمات روزمره و حفظ زبان یادشده کمک کنند.

از حفظ زبانهای مناطق مختلف کشور غافل نشویم

شهبازی بیان کرد: به موازات حفظ زبان معیار فارسی باید تلاش شود تا سایر زبانهایی که در مناطق مختلف کشور نیز تکلم می شوند حفظ شوند به عنان مثال باید تلاش کنیم تا زبانهای ترکی، کردی و ... به بهترین نحو حفظ شوند و مورد تمسخر قرار نگیرند.

گاهی به غلط، میان لهجه و زبان تفاوتی قائل نمی شویم

شهبازی افزود: گاهی به غلط، میان لهجه و زبان تفاوتی قائل نمی شویم و اختلاف آنها را متوجه نمی شویم که این امر در درازمدت می تواند به ضرر زبان باشد و زمینه های فراموشی آن را فراهم کند.

وی یادآور شد: زبان با فرهنگ و تاریخ یک منطقه در ارتباط است و اگر از میان برود نتایج بسیار نامطلوبی در پی خواهد داشت که ممکن است به راحتی قابل جبران نباشد.

تنوع زبان در کشور ما بسیار زیاد است

این کارشناس ارشد عنوان کرد: تنوع زبان در کشور ما بسیار زیاد است که این امر بسیار مطلوب محسوب می شود و زمینه افزایش مطالعات زبان شناسی به صورت منسجمتر و به شکل همزمان را فراهم می آورد.

وی خاطرنشان کرد: هرقدر که برای حفظ زبانها تلاش کنیم، اثرات مطلوب آن را در آینده خواهیم دید ضمن اینکه زبان با فرهنگ جوامع در ارتباط است که این مسئله، لزوم توجه بیشتر به حفظ زبانها را بیش از پیش آشکار می کند.

شهبازی افزود: البته صرف نظر از امر زبان، وجود قومیتهای مختلف در شهرستان کرج به معنای وجود فرهنگهای مختلف در کرج است و این امر، ظرفیتهای افزایش مطالعات فرهنگ شناسی را افزایش می دهد.