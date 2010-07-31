هزار لامپ کم مصرف جایگزین لامپهای پرمصرف در رودهن شدند

رئیس بازرسی اداره منطقه برق رودهن در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نحوه اجرای طرح ابتکار خاطرنشان کرد: طرح ابتکار در استان تهران برای سومین بار در برق منطقه ای رودهن به مرحله اجرا درآمد.

کیوان قلیزاده ترابی ادامه داد: پیش از این طرح مذکور در سه منطقه شهرری و پاکدشت نیزبه اجرا در آمده بود اما در برق منطقه ای رودهن و با توجه به استقبال بی نظیر اهالی شهرهایی مانند بومهن، رودهن، آبعلی، پردیس و جاجرود تعویض کنتر، لامپهای پر مصرف و جمع آوری خطوط غیر مجاز افزایشی سه برابری را نشان می دهد.

این مسئول استقبال مردم نواحی یاد شده از طرح ابتکار را بی نظیر ارزیابی کرد و افزود: گروههای تشکیل شده در طرح ابتکار رودهن شامل سه تیم 15 نفره بود که پنج نفر از هر تیم پیش از عزیمت گروه عملیاتی، تحت عنوان تیم ترویج و برای توجیح به مراکز تجاری مراجعه می کردند.

وی ادامه داد: توضیح مزایای مثبت مالی این نوع از لامپ نسبت به لامپهای رشته ای پرمصرف باعث شد تا مردم با طیب خاطر و رضایت کامل لامپهای پرمصرف خود را تحویل و لامپهای کم مصرف را جایگزین کنند.

قلیزاده ترابی از جایگزینی نزدیک به هزار لامپ کم مصرف بجای نوع پر مصرف این کالا خبر داد و عنوان کرد: در این طرح که به منظور افزایش فرهنگ استفاده بهینه از نعمت برق برگزار شد نزدیک به هزار لامپ کم مصرف جای خود را به نوع پرمصرف این کالای الکتریکی داد.

رئیس بازرسی اداره منطقه برق رودهن اظهار داشت: علاوه بر تعویض لامپهای پرمصرف، مامورین اداره برق موفق به تعویض 300 سامانه کنتر تک فاز و 50 کنتر سه فاز دارای ایراد فنی نمودند.

این مسئول بیان داشت: در طرح امروز هر گروه عملیاتی توانست پنج تا 10 انشعاب برق غیر مجاز را نیز جمع آوری کند تا فرهنگ غلط استفاده از برق غیرمجاز را از منطقه برق رودهن برچیده شود.

منطقه برق رودهن شامل نواحی مختلفی از شهرستان دماوند، بخش مرکزی تهران و حوزه لواسات است و مناطقی نظیر جاجرود، شهرکهای صنعتی، لواسانات، رودهن، بومهن، آبعلی و پردیس را شامل می شود.