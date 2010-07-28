اقدام خصمانه آمریکا ضد ایران هزینه سنگینی دارد/ ماجراجویی کمر آمریکا رامی شکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست،"فیلینت لورت" و "هیلاری مان لورت" همسر وی در تحلیلی تحت عنوان "آیا ایران به بحران موشکی کوبا برای اوباما تبدیل خواهد شد"، می نویسد: اخیراً اظهار نظرهای زیادی درباره اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه اهداف هسته ای ایران می شنویم اما هیچ کس این سؤال را نمی پرسد که "دقیقاً به چه دلایلی باید به ایران حمله شود"؟

وی در ادامه مطلب خود به تهاجم آمریکا به عراق اشاره می کند و می نویسد: در مورد عراق برخی از زمینه های حقوقی برای حمله به این کشور از جمله قطعنامه های سازمان ملل وجود داشت تا حقوقدانان آمریکایی در پنتاگون و دیگر مراکز تصمیم گیری آمریکا با گره زدن آنها به همدیگر و سوء تفسیر آنها به جنگ متوسل شوند اما در مورد ایران هیچ توجیه حقوقی برای توسل به زور وجود ندارد.

فیلینت لورت" و "هیلاری مان لورت" در ادامه این مطب که آن را بر روی وب سایت خود (Theraceforiran) هم منتشر کرده اند، آورده اند: تمامی قطعنامه های شورای امنیت آشکارا خواستار عدم استفاده از زور علیه ایران هستند اما با اینکه هیچ کس بطور زبانی حمله به ایران را جدی نمی گیرد، شکی درآن نیست که وکلا وحقوقدانان آمریکایی در وزارت خارجه، پنتاگون و شورای امنیت ملی این کشور تمامی تلاش خود را بکارخواهند گرفت تا با استناد به بند51 منشور سازمان ملل متحد در مقوله دفاع از خود بهانه ای بدست آورند .

در ادامه این مطلب این دو نویسنده آمریکایی با اشاره به رفتارهای مسالمت آمیز ایران با همسایگان در طول تاریخ و اینکه هیچ کشوری از سوی ایران در همسایگی مورد تهاجم قرار نگرفته، می نویسند: اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران هزینه های فوری برای موقعیت راهبردی واشنگتن در خاورمیانه خواهد داشت اما علاوه بر این هزینه آمریکا در رابطه با مشروعیت بین المللی هم هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد.

این دو تحلیلگر در مطلب خود با اشاره به بروز آمریکا در دوره پس از جنگ سرد به عنوان ابرقدرت که دیگر کشورهای مهم نیاز به ترس از آن نداشتند، می نویسند: این تصویر از ابرقدرت آمریکایی در تهاجم این کشور به عراق زیر سؤال رفت و آغاز یک تجاوز نامشروع دیگر علیه جمهوری اسلامی پیامدهای بسیار منفی بر دیگران در نظام بین المللی خواهد داشت.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: هر گونه اقدام نظامی دیگر آمریکا در منطقه باید بر اساس اعتبارات مالی قرض گرفته شده از سوی چین و عربستان سعودی باشد که این روند هم به منافع آمریکا آسیب می زند و کمر آن را به عنوان یک ابرقدرت خواهد شکست. این موضوع می تواند اشتباهی باشد که انگلیس (با کمک فرانسه و اسرائیل) با حمله به کانال سوئز در سال 1956 کرد و برای همیشه ابرقدرتی را از دست داد و اکنون زمان آن است تا آمریکا به خاطر داشته باشد که آغاز تهاجمی دیگر هرگز به نفعش نیست و اگر ایالات متحده تمایل دارد تا تبادل اورانیوم در خاک ایران را بمنظور نظارت های شدید بین المللی بر فعالیت های این کشور بپذیرد و تغییر نظام سیاسی در ایران را کنار بگذارد، برای موضوع هسته ای ایران راه حل های دیپلماتیک وجود دارد.