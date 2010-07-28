کودکان را به مطالعه تشویق کنید تا در پیری آلزایمر نگیرند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کمبریج با بررسی مغز 872 داوطلب در سه تحقیق بزرگ درباره پیری کشف کردند که تحصیلات بالا به افراد در مبارزه بهتر با تغییرات مغزی مربوط به زوال عقل کمک می کند. به طوری که هر یکسال تحصیلات بیشتر خطر توسعه زوال عقل را تا 11 درصد کاهش می دهد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "یک فرد می تواند این آسیب مغزی را به صورت خیلی حاد نشان دهد درحالی فرد دیگری می تواند آن را در حالت بسیار خفیف تری بروز دهد، درحالی که فرد دوم نیز همان زوال عقل را دارد. مطالعات ما نشان می دهد که تحصیلات در دوره اول کودکی تغییراتی در مغز ایجاد می کند که این تغییرات موجب می شود مغز فرد در پیری از خود مقاومت بیشتری در مقابله با آلزایمر نشان دهد."

این دانشمندان افزودند: "بروز زوال عقل پس از سن 60 تا 65 سالگی هر 5 تا 7 سال یکبار دو برابر می شود و تقریبا 50 درصد از جمعیت حدود 90 سال به این بیماری مبتلا هستند."

براساس گزارش ایندیپندنت، سازمان جهانی بهداشت ارزیابی کرده است که بیش از 29 میلیون نفر در دنیا از زوال عقل رنج می برند و تا سال 2025 در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین بیش از 80 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شوند.

به گفته این محققان دانشگاه کمبریج، بهترین راه مبارزه با آلزایمر در پیری، تشویق کودکان به مطالعه بیشتر در دهه اول زندگی است.