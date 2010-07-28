در گفتگو با مهر مطرح شد: تولید خون مصنوعی در کشور/ امکان تزریق به هر گروه خونی

مهندس حسین حنیفی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه تحقیقاتی تولید گلبول قرمز به عنوان ناقل اکسیژن گفت: با استفاده از تکنیک نانو ذرات اقدام به تولید هموگلبولهای مصنوعی کردیم.

وی به اهمیت این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: سالیانه کشور به بیش از 7 میلیون واحد خون نیاز دارد که برای این منظور از افراد داوطلب خون دریافت می شود که پس از انجام آزمایش های متعدد در صورت نبود آلودگی به افراد نیازمند تزریق می شود.



مجری طرح با بیان اینکه پس از انجام آزمایشهای خونهای دریافتی همواره پنج درصد خطا وجود دارد خاطرنشان کرد: از این رو با دسته بندی هموگلبولها، اقدام به تولید گلبولهای خونی در مقیاس نانو کردیم. این گلبولها به عنوان ناقل اکسیژن در بدن عمل می کنند.



حنیفی به مزایای خون مصنوعی تولید شده اشاره کرد و ادامه داد: خون تولید شده قابلیت استریلیزه و فریز شدن را دارد ضمن آنکه می توان به هر گروه خونی آن را تزریق کرد.



وی به تولید خون مصنوعی در کشورهای ژاپن و آمریکا اشاره کرد و یادآور شد: تست های مورد نیاز بر روی حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفت که نتایج قابل قبولی را به دست آوردیم.



تولید نانو داروهای حاوی آنتی بیوتیک هدفدار





این محقق همچنین از تحقیقاتی در زمینه تولید نانو داروهای حاوی آنتی بیوتیک خبر داد و در این باره توضیح داد: باکتری ها به ویژه باکتری هایی که موجب عفونت های بیمارستانی می شوند، پس از مدتی نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند که برای مقابله با این باکتری ها از دوز بالاتری از آنتی بیوتیک ها استفاده می شود که این امر موجب تولید سم در بدن می شود.



وی با اشاره به این پروژه تحقیقاتی اظهار داشت: در این پروژه اقدام به تولید نانو داروهای حاوی آنتی بیوتیک شد. این داروها به صورت هدفدار به باکتری های مورد نظر متصل می شوند و با کاهش مقاومت این باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها، موجب مرگ آنها می شود.



حنیفی کاهش میزان مصرف آنتی بیوتیک را از مهمترین مزایای این نانو داروها نام برد و خاطرنشان کرد: با دوز یک دویستم این داروها می توان باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک را از بین برد.