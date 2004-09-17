سرهنگ پاسدار حمزهاي، مسؤول بسيج ورزشكاران استان، درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" درقم ضمن تاييد اين خبر تصريح كرد: همزمان با سوم شعبان، سالروز ميلاد با سعادت حضرت سيدالشهداء(ع)، طي مراسمي از سوي بسيج ورزشكاران استان و مؤسسه قرضالحسنه بسيجيان از آقايان حسين رضازاده، پهلوان وزنهبرداري جهان، هادي ساعي و يوسف كرمي، دلاوران تكواندو، عليرضا رضايي، عليرضا حيدري و مسعود مصطفي جوكار پهلوانان كشتي ايران زمين كه در المپيك آتن براي ميهن، با مدالهاي با ارزش خود افتخارآفريني كردند تجليل به عمل ميآيد.
وي در ادامه گفت: مراسم تجليل از افتخارآفرينان المپيك، ساعت 30/19 بعدازظهر يكشنبه هفته آينده در ورزشگاه 2 هزار نفري شهيد حيدريان قم برگزارميشود.
طي مراسمي در ورزشگاه شهيد حيدريان قم صورت مي گيرد؛
تجليل از مدالآوران المپيك آتن در سالروز ميلاد حضرت امام حسين(ع)
همزمان با سوم شعبان، سالروز ميلاد امام حسين(ع)،طي مراسمي در ورزشگاه حيدريان قم از مدالآوران المپيك آتن، تجليل خواهد شد.
سرهنگ پاسدار حمزهاي، مسؤول بسيج ورزشكاران استان، درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" درقم ضمن تاييد اين خبر تصريح كرد: همزمان با سوم شعبان، سالروز ميلاد با سعادت حضرت سيدالشهداء(ع)، طي مراسمي از سوي بسيج ورزشكاران استان و مؤسسه قرضالحسنه بسيجيان از آقايان حسين رضازاده، پهلوان وزنهبرداري جهان، هادي ساعي و يوسف كرمي، دلاوران تكواندو، عليرضا رضايي، عليرضا حيدري و مسعود مصطفي جوكار پهلوانان كشتي ايران زمين كه در المپيك آتن براي ميهن، با مدالهاي با ارزش خود افتخارآفريني كردند تجليل به عمل ميآيد.
نظر شما