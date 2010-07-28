ایران مانع باندبازی خارجی ها در نفت/ تقدیر از رشد 35 درصدی اظهارنامه مالیاتی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عسلویه محمود احمدی نژاد امروز در مراسم افتتاحیه دو طرح جدید پتروشیمی در عسلویه با بیان اینکه در حال حاضر تمامی کارهای بزرگ در صنعت نفت توسط متخصصان داخلی در حال انجام بوده و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی با بالاترین فناوری در مراحل مختلف طراحی، اجرا، راهبری، بهره برداری و مدیریت توسط متخصصان داخلی انجام می گیرد، گفت: در شرایط فعلی صنعت پتروشیمی در بخش بالادستی به توسعه قابل قبولی رسیده و برنامه های گسترده ای برای توسعه این صنعت در دست اجرا بوده اما باید متناسب با صنایع بالادستی امکان توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی را هم فراهم کنیم.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه برای توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی یک پنجم تا یک دهم صنایع بالادستی نیاز به سرمایه گذاری داریم، تصریح کرد: اما میزان اشتغال آفرینی و ارزش افزوده در صنایع پائین دستی 10برابر بالادستی پتروشیمی است.

وی با اشاره به آمادگی دولت و نظام بانکی برای سرمایه گذاری در صنایع پائین دستی پتروشیمی بیان کرد: برای ساخت و توسعه بزرگترین واحد صنعت پائین دستی پتروشیمی حداکثر به 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است و از این رو امکان توسعه این صنعت در کوتاه مدت وجود دارد.

رئیس دولت دهم خواستار تکمیل طرحهای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور شد و اظهار داشت: باید با برنامه ریزی امکان تکمیل حلقه تولید در صنعت بالادستی پتروشیمی به طور کامل فراهم و امکان توسعه صنایع پائین دستی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این صنعت کارآفرین ایجاد شود.

باندبازی خارجی ها برای اجرای طرح های نفت و گاز

به گزارش مهر، احمدی نژاد در ادامه با اشاره به واگذاری قرارداد تمامی فازهای پارس جنوبی به کنسرسیوم های داخلی در یک روز تاریخی اظهار داشت: در اوایل فعالیتهای دولت نهم برای اجرای طرحهای مختلف پتروشیمی با یک قطار خارجی در مراسم افتتاحیه احوالپرسی می کردیم اما امروز تمامی طرحها توسط مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی اجرا می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه خارجی ها برای اجرای طرحهای مختلف 3 تا 4 سال زمان اجرای پروژه را افزایش می دادند، ادامه داد: این در حالی است که این شرکتها حتی برای انعقاد قرارداد با طرف ایرانی کلی منت می گذاشته تا پول بیاورند و چند برابر آن سود ببرند.

وی ادامه داد: برخی از شرکتهای خارجی پروژه های صنعتی ایران را که باید در مدت 36 ماه اجرا می شد بعضا تا 12 سال با تاخیر روبرو می کردند و در این مدت هزینه و زمانبندی اجرای پروژه به چندین برابر افزایش می یافت.

رئیس جمهور با اشاره به امضای قراردادهای هر یک فاز پارس جنوبی در مدت یک ماه تاکید کرد: در حال حاضر برای اجرای طرحهای مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی یک باندی توسط برخی شرکتهای چند ملیتی ایجاد شده که آنها اجرای پروژه های مختلف را بین خود تقسیم کرده و حتی از اجرای این طرحها سوء استفاده های سیاسی می کنند.

به گفته احمدی نژاد اما در حال حاضر در صنعت نفت ایران این حلقه یکجانبه تحمیلی شکسته شده و ایران تا 4 سال آینده با قدرت بیشتری وارد بازارهای جهانی خواهد شد.

وی خواستار ایجاد یک واحد پشتیبانی توسط وزارت نفت و صنایع برای حمایت از پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی جهت صدور خدمات فنی و مهندسی شد و افزود: باید در سراسر عالم و به تمام کشورهایی که قصد اجرای پروژه های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی را دارند آمادگی خود را برای اجرای پروژه های سریعتر و ارزان تر اعلام کنیم.

واگذاری قراردادهای پارس جنوبی به داخلی ها دماغ خارجی ها را سوزاند

رئیس جمهوری در ادامه مراسم با اشاره به امضای قرارداد فازهای پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی گفت: واگذاری این قراردادها موجب شد برخی از قدرتها و شرکتهای غربی که به مفت خوری عادت کرده بودند دماغشان سوخته شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از قدرتهای غربی می خواستند در پارس جنوبی قدرت خود را القا کنند در شرایط فعلی همواره اعلام می کنند که اجرای 35 ماهه فازهای پارس جنوبی امکان ندارد.

احمدی نژاد همچنین ادامه داد: علاوه بر یکسری از قدرتهای غربی برخی از داخلی ها هم که قبلا پروژه ها را هفت هشت ساله اجرا می کردند اعلام می کنند که اجرای طرح های پارس جنوبی در این مدت زمان امکانپذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه نمی خواهیم پای غربیها در صنعت نفت ایران باز شود، تصریح کرد: در حال حاضر خارجی ها بمب اتم را عامل تحریم های ایران عنوان می کنند اما واقعیت موضوع دیگری است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه به زودی زمان اجرای عدالت جهانی در سرتاسر جهان فرا می رسد، تبیین کرد: برخی از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی که تحت سلطه صهیونیست قرار دارند باید نسبت به انجام جنایات 200 سال گذشته تاکنون خود پاسخگویی کنند.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر از اعمال تحریم ها استقبال نمی کنیم، تاکید کرد: شرایط دنیا عوض شده و آنهایی که یک نماد دروغین و یک جریان تاریخی برای خود ایجاد کرده بودند با روبرو شدن با موج عظیم تمدن انسانی ایران در حال فروپاشی قرار گرفته اند.

تقدیر رئیس جمهور از رشد 35 درصدی مالیات

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال یک میلیون و 300 هزار نفر بیش از سال گذشته اظهارنامه مالیاتی پر شده و تحویل دولت شده است، تصریح کرد: در مجموع امسال 4.3 میلیون نفر اظهارنامه مالیاتی پر کرده اند که حاکی از رشد 35 درصدی تعداد اظهارنامه های مالیاتی است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصناف و مردم برای پرداخت مالیات اعلام آمادگی کرده اند، خاطرنشان کرد: مالیات همچون یک خون تازه به اقتصاد ملی تزریق می شود تا امکان توسعه بیشتر را فراهم کند.