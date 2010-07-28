دانش آموزان پیش از شروع درس ورزش می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فخرالسادات امامی افزود: فعالیت فیزیکی از عوامل موثر پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر به حساب می‌آید ولی در ایران کمتر از 40 مردم مردم فعالیت فیزیکی مناسب دارند.

وی گفت: کم تحرکی از عوارض زندگی شهری و الکترونیکی است و با کاهش فاصله‌ها ما شاهد کم تحرکی میان افراد هستیم.

امامی تصریح کرد: وزارت بهداشت پشنهادی را مبنی بر انجام 10 دقیقه فعالیت بدنی قبل از شروع کلاسهای درس در میان دانش‌آموزان به وزارت آموزش و پرورش داد که مورد استقبال قرار گرفته و تایید شد. اگرچه هنوز اجرایی نشده اما به عنوان یک حرکت سمبولیک اقدام بسیار خوبی است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که کم تحرکی از عوامل خطرساز و مساعد کننده بیماریهای غیرواگیر مخصوصا قلب و عروق، افزایش فشار خون و دیابت به حساب می‌آید، اگر سازمانها و وزارتخانه‌ها تمهیدات لازم را برای انجام فعالیت فیزیکی کارکنان و خانواده‌های آنان فراهم کنند ما شاهد افزایش فعالیت فیزیکی در جامعه و پیرو آن کاهش بار بیماریهای غیرواگیر در کشور خواهیم بود.