عرضه نقدی سکه در بورس با شکست مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در واکنش به گزارشهایی در مورد عرضه نقدی سکه طلا در بورس و نظر این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند "د" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را برعهده دارد. از این رو زمانی اقدام به عرضه سکه از طریق بانک کارگشایی، سپه و تجارت می نماید که قیمت بازار داخلی سکه طلا بیشتر از معادل قیمت جهانی آن باشد.

هدف این بانک از عرضه سکه طلا، صرفا تعادل قیمت طلا و سکه در بازار داخلی است، بنابراین در مواقعی که قیمت انواع سکه بهار آزادی در بازارهای داخلی مساوی و یا کمتر از قیمت جهانی باشد، بانک مرکزی از عرصه سکه طلا به بازار خودداری می کند.

گزارش بانک مرکزی می افزاید: از طرف دیگر چنانچه عرضه انواع سکه از طریق شرکت بورس کالای ایران انجام شود، بانک مرکزی موظف می شود که همه روزه اقدام به عرضه انواع سکه بهار آزادی نماید که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور، اهداف، وظایف و اساسنامه بانک مرکزی است؛ زیرا بانک مرکزی به جای تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری کشور با تولید و عرضه انواع سکه تبدیل به یک موسسه تجاری می شود.

بنابر اعلام بانک مرکزی، عرضه انواع سکه بهار آزادی از طریق بانکهای یاد شده با هدف جلوگیری از حباب قیمت در بازار داخلی، بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعی خدمات بانکی واعتباری محسوب می شود که از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف است.

بر همین اساس اگر بانک مرکزی هر روز از طریق شرکت بورس کالا اقدام به عرضه انواع سکه بهار آزادی نماید آن شرکت موظف به دریافت 3 درصد مالیات ارزش افزوده از مشتریان می شود که در این صورت سکه بهار آزادی عرضه شده از طریق بورس کالا، بالغ بر 90 تا 100 هزار ریال گران تر از قیمت بازار ( بر اساس قیمت روز) خواهد بود که مطلوب خریداران نبوده و این طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.

بانک کارگشایی، کارگزار بانک مرکزی است و صرفا بر اساس درخواست این بانک اقدام به فروش سکه می نمایند بنابراین عرضه سکه از طریق شرکت بورس کالا منوط به رفع مشکلات ذکر شده می باشد و ارتباطی به تمکین بانک کارگشایی ندارد.

در پایان این گزارش آمده است: در خصوص ضرب انواع سکه به سفارش شرکت بورس کالای ایران نیز به اطلاع می رساند به موجب ماده 5 قانون ضرب سکه مصوب 28/1/1337، ضرب انواع سکه طلا صرفا در انحصار بانک مرکزی است.

بدیهی است سایر سازمانها و شرکتها می توانند درخواست ضرب سکه طلا تحت عنوان "سکه یادبود" که متفاوت با طرح و وزن انواع سکه های بهار آزادی است را به میزان محدود ارائه نمایند. البته این سکه ها قابلیت عرضه و خرید و فروش از طریق شرکتها و سازمانها را ندارد.