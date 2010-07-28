حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح بازگذاشتن درهای مساجد باید هرچه سریع تر با برنامه ریزیهای انجام شده صورت گیرد.

وی افزود: در جلسه ای که امروز در دماوند در محضر آیت الله جوادی آملی با ائمه جماعات داریم، این طرح را اعلام و فردا پنجشنبه 7 مرداد ماه در گردهمایی که با خدام مساجد خواهیم داشت این طرح و ابعاد آن را بررسی می کنیم.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: طرح بازگذاشتن درهای مساجد از پیش از نماز ظهر در هفته مساجد اعلام و همه فعالان عرصه مساجد از این طرح و ابعاد آن مطلع می شوند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد یادآور شد: در طول این هفته نیز جلسه ای با مسئولین دفاتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه داشته و آنها را توجیه کردیم تا این طرح زیر نظر ائمه کشور اجرا و در استان تهران نیز این طرح را تحت نظارت مرکز رسیدگی به امور مساجد اجرا می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که ماه مبارک رمضان آغاز باز بودن درهای مساجد باشد و در طول سال نیز ادامه یابد و درهای مساجد از نزدیک نماز ظهر تا بعد از نماز مغرب و عشا باز بماند. باید آمادگی های لازم را صورت دهیم تا وقتی زمان اجرای طرح اعلام شد تخلفی صورت نگیرد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به اینکه در بعد نظارتی پس از اجرای این طرح خادمان مسجد و هیئت امنا راهکارهای پیش بینی شده را برای جلوگیری از هرگونه آسیب در پیش می گیرند گفت: در بعد نظارتی طرح باز گذاشتن درهای مساجد، راهکارها و تدابیری اندیشیده شده است.

با توجه به همزمان شدن روز جهانی مسجد با ماه مبارک رمضان، پیش بینی شده این هفته همزمان با هفته غبار روبی مساجد از 15 تا 21 مرداد برگزار شود .

