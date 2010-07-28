اتحادیه آفریقا 2 هزار نیروی بیشتر به سومالی اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی timeslive آفریقای جنوبی، رهبران اتحادیه آفریقا در این نشست سه روزه که دیروز پایان یافت طرح پیشنهادی بلوک شرق آفریقا برای افزایش تعداد نیروهای حافظ صلح در سومالی به 8 هزار نفر را تصویب کردند.

تصمیم برای اعزام نیروهای بیشتر به سومالی پس از نخستین حمله برون مرزی گروه الشباب سومالی در خارج از مرزهای این کشور در پایتخت اوگانادا در روز 11 جولای صورت می گیرد که بر اثر آن 76 نفر از شهروندان این کشور که مشغول تماشای فوتبال جام جهانی بودند کشته شدند.

گرچه هنوز بسیاری از کشورها به غیر از اوگاندا و بروندی مصوبه قبلی این اتحادیه را برای اعزام نیروهای بیشتر به سومالی اجرایی نکرده اند، اما "ژان پنگ" رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا روز جمعه در این نشست سه روزه از آمادگی گینه و جیبوتی برای اعزام سربازان خود به سومالی خبر داد.

گفته می شود این گروه به تلافی حضور نیروهای اوگانادا به عنوان حافظ صلح در موگادیشو پایتخت سومالی دست به این حمله زده اند.

"یووری موسونی" رئیس جمهوری اوگاندا همچنین از اعزام 20 هزار سرباز اوگانادایی به سومالی خبر داده است.

به گزارش مهر، در حالی آکه فریقا با مشکلات و مسائل امنیتی با این مشخصات در درون این قاره روبروست معمر قذافی رهبر لیبی و رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا بار دیگر در نشست کامپالا از تشکیل ایالات متحده آفریقا سخن گفته است.