رمزگشایی DNA مرد مومیایی یخی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرد مومیایی یخی که "اوتزی" نام دارد با قدمتی 5 هزار ساله در سال 1991 در یخهای کوههای آلپ در مرز میان ایتالیا و دره "اوتزتال" اتریش کشف شد.

از آن زمان دانشمندان در تلاش برای کشف رازهای این مرد یخی بوده اند. اکنون دانشمندان موسسه مومیایی ها و مرد یخی Eurac در بولتزانو ایتالیا، موسسه ژنتیک انسانی دانشگاه توبینگ آلمان و شرکت بیوتکنولوژی "فبیت" آلمان موفق شدند DNA اوتزی را به طور کامل رمزگشایی کنند.

برخی از دانشمندان شرکت کننده در این تیم تحقیقاتی پیش از این از راز مرگ "توتان خامون"، فرعون مصر پرده برداشته بودند.

این محققان در خصوص رمزگشایی ژنتیک اوتزی توضیح دادند: "ماده ای که روی آن کار کردیم بیش از 5 هزار سال قدمت دارد اما ما با استفاده از فناوریهای پیشرفته ای که حداقل خطا را دارند به سرعت موفق شدیم ژنوم کامل مرد یخی را توالی نویسی کنیم."

این دانشمندان به خصوص بر روی یک نمونه از استخوان لگن تمرکز کردند و در این تحقیقات برای اولین بار فناوری جدید SOLiD را آزمایش کردند. این فناوری اجازه می دهد که بیشترین میزان DNA از یک مومیایی استخراج شود.

براساس گزارش آنسا، توالی نویسی این ژنوم تنها آخرین سری از آزمایشاتی است که از 20 سال قبل بر روی این مومیایی انجام شده است.

اوتزی بر روی یک تکه یخ طبیعی در موزه بولتزانو نگهداری می شود. در سال 2002 نتایج تحقیقات بر روی زخمهای شانه راست اوتزی نشان داد که این مرد به صورت خشونت آمیزی مرده است.

در این تحقیقات مشخص شد در زمان مرگ، این مرد 48 سال داشته و به دلیل بقایای مس و آرسنیک که در میان موهای آن پیدا شد دارای زمینهای کشاورزی بوده است.

در سال 2007 تحقیقات دقیق تری نشان داد که مرگ اوتزی در اثر یک جراحت عروقی در زیر استخوان ترقوه بوده است.

در سال 2008 از DNA میتوکندریال اوتزی نقشه برداری شد و در سال 2009 دانشمندان تحقیقاتی را بر روی خالکوبیهای این مرد ماقبل تاریخ انجام دادند.

همچنین در این سال، باستان شناسان یک دست نوشته سومری را کشف کردند که نشان می داد اوتزی که بین سالهای 3350 تا 3199 قبل از میلاد مومیایی شده است در یک آیین عبادی که به مناسبت سقوط شهاب سنگی در منطقه "کوفلس" آلپ برگزار شده بود، قربانی شده است.

به گفته این تیم تحقیقاتی، نتایج تحقیقات جدید نه تنها برای اوتزی بلکه در عرصه های مختلف تحقیقاتی از ژنتیک جمعیت 5 هزار سال قبل ساکن آلپ تا تحقیق درباره تکامل عوامل بیماریزا و بیماریهای واگیردار از اهمیت ویژه ای برخوردارند.