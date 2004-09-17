دانش آموزان خواستار تحصيل در هنرستان هاي تهران از تحصيل باز مي مانند

سيد محمود حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه

در سال تحصيلي آينده امكان ثبت نام 35 درصد از دانش آموزان در هنرستان هاي شهر تهران وجود دارد ، افزود : ثبت نام در هنرستان هاي شهر تهران محدوده جغرافيايي ندارد و دانش آموزان مي توانند با داشتن شرايط در هر كدام از رشته ها و در هر منطقه اي كه مايل باشند ، ثبت نام كنند.

وي با اشاره به اينكه شرط ثبت نام در هنرستان هاي شهر تهران قبولي در آزمون و پذيرش در مصاحبه است ، گفت : به دليل آمار بالاي دانش آموزان خواستار تحصيل در هنرستان ها و كمبود امكانات ، ثبت نام در هنرستان هاي شهر تهران با برگزاري آزمون و مصاحبه صورت مي پذيرد.

رئيس گروه نظري و مهارتي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به اينكه به دليل كمبود امكانات در رشته گرافيك و تربيت بدني آزمون ورودي برگزار مي شود ، افزود : در رشته هاي كامپيوتر ، حسابداري و الكترونيك تا پايان شهريور ماه از دانش آموزان ثبت نام شده و سپس بر اساس آماري كه هنرستان مي تواند پذيرش كند بر اساس معدل از بيشترين معدل تا كمترين معدل دانش آموزان گزينش مي شوند.

وي اظهار كرد : بر اساس برنامه سوم توسعه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مجوز ثبت نام 35 درصد از دانش آموزان در شاخه هاي فني حرفه اي و كاردانش را دارد كه در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش شهر تهران به حد نصاب برنامه سوم توسعه رسيده است اما آمار دانش آموزان خواستار تحصيل در هنرستان هاي شهر تهران بيش از 35 درصد است.