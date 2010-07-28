به گزارش خبرنگار مهر، عکس‌های یارتا یاران درباره محمود دولت آبادی به مناسبت هفتادمین سالروز تولد این نویسنده در نگارخانه شیرین به نمایش گذاشته می‌شود.

این نمایشگاه با عنوان "امرداد:جاودانگی هفتادمین امرداد ماه محمود دولت آبادی" برپا می‌شود که حدود 30 پرتره از دولت آبادی در معرض دید عموم گذاشته می‌شود.همچنین در عصر روز تولد محمود دولت آبادی، 15 مرداد که روز پایانی این نمایشگاه است، به سه تن از بازدید کنندگان سه عکس و به چهارتن، چهار دوره آثار محمود دولت آبادی اهدا می‌شود.

نمایشگاه پرتره‌های محمود دولت آبادی از جمعه، هشتم تا 15 مرداد درنگارخانه شیرین به نشانی فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی شمالی، پلاک 145، باغ انجمن خوشنویسان برگزار می‌شود.

گلستان

همچنین هجدهمین نمایشگاه "صد اثر، صد هنرمند" با آثاری از نقاشان و مجسمه‌سازان جوانی مانند احمد اسفندیاری، ژازه تباتبایی، ایران درودی، فرامرز پیلارام، فرح اصولی، صادق تبریزی، محمدعلی ترقی‌جاه، محمد ابراهیم جعفری، ابراهیم حقیقی، گیزلا سینایی، مریم سالور، جعفر روحبخش و...در نگارخانه گلستان برگزار می‌شود.

این نمایشگاه که برای اولین‌بار تابلوی نقاشی از عباس کیارستمی و اثری متفاوت از سهراب سپهری را ارائه می‌کند، از جمعه، هشتم تا 22 مرداد در نگارخانه گلستان به نشانی دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 برگزار می‌شود.

راه ابریشم

نمایشگاهی به نفع بیماران مبتلا به آلزایمر (فراموشی) با آثاری از محمد احصایی، یعقوب امدادیان، عباس کیارستمی، فریده لاشایی، فرح اصولی، ثمیلا امیرابراهیمی، سعید بهروزی، رضا حسینی، علی خورشیدپور، لاله سلطان‌محمدی، نادر سماواتی، جهانگیر شهدادی، فرشاد فدائیان در این نگارخانه برپاست.

مهروا

نمایشگاه عکس‌های یلدا اسکندری نیز از جمعه، هشتم مرداد به مدت پنج روز در نگارخانه مهرآوا به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، شماره 38 برگزار می‌شود.

فرهنگسرای نیاوران

عصر پنجشنبه ، هفتم مرداد نقاشی‌های رضا فلاح زاده در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود. در این نمایشگاه 32 اثر جدید سورئال و آبستره که با تکنیک آبرنگ، اکرلیک، رنگ روغن و میکس مدیا خلق شده‌اند، برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار می‌گیرند.

رضا فلاح زاده متولد 1330 تهران، مهندس الکترونیک و کارشناس نقاشی و تصویرسازی از دانشگاه هنر بروکسل بلژیک است. وی از نوجوانی به هنرهای تجسمی علاقه داشته و مدت 33 سال است بطور جدی و حرفه‌ای به طراحی و نقاشی مشغول است.

فلاح زاده از محضر اساتیدی همچون زنده یاد علی اکبر صنعتی، محمود فرشچیان، منوچهر معتبر و رضا لعل ریاحی بهره برده است.وی تاکنون 28 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور برپا نموده و در نمایشگاه‌های متعدد گروهی نیز شرکت داشته است.آثار رضا فلاح زاده تا تاریخ 19 مرداد همه روزه از ساعت 10 تا 19 و روزهای تعطیل 14 تا 19 روی دیوار نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران نقش بسته‌اند.

